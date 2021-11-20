Донецький клуб в кінцівці зустрічі зумів вирвати перемогу в матчі з Рухом.

У суботу, 20 листопада, в рамках 15-го туру чемпіонату України з футболу донецький "Шахтар" приймав львівський "Рух". Матч проходив у Києві на стадіоні НСК "Олімпійський".

Дуже непросто складався матч проти "Руху" для донецького клубу, проте свої три очки підопічні Роберто Де Дзербі все ж узяти змогли. Результат протистояння "гірники" вирішили по суті за дві хвилини, забивши два м'ячі на 86-й і 88-й хвилинах зустрічі. Відзначилися у складі господарів поля Антоніо і Тете.

"Шахтар" - " Рух " - 2:0

Голи: Маркос Антоніо 86, Тете 87

"Шахтар": Трубін, Додо, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос (Педріньо 57), Тете, Мудрик (Соломон 57), Матвієнко, Ісмаїлі, Бондар, Фернандо (Сікан 57)

"Рух": Паньків, Климчук, Мартинюк (Карасюк 75), Бойчук (Рунич 65), Білий, Фабрісіо (Притула 65), Дідик, Бренер, Стаменкович ,Сапуга (Федорчук 54), Роман

Попередження: Дідик 40, Бойчук 59, Фабрісіо 65

Відео голів:

Нагадаємо, в середу, 24 листопада, донецький "Шахтар" зіграє матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Інтера". Гра пройде в Мілані.

Українська Прем'єр-ліга: 15-й тур

15-й тур УПЛ проходить з 19 по 22 листопада: де і коли дивитися матчі.

У стартовому матчі 15-го туру першості України "Динамо" розгромило "Чорноморець".

"Зоря" в цьому турі сенсаційно програла на виїзді "Львову".

У турнірі лідирує "Динамо", у якого 38 очок. "Шахтар" (38 очок) - другий, у "гірників" гірша різниця забитих і пропущених голів.

Головний аутсайдер турніру - "Маріуполь", який набрав 7 очок.

Гонку бомбардирів УПЛ очолює Віктор Циганков. На його рахунку 9 голів. На один гол менше забили Артем Довбик і Віталій Буяльський.

Автор: Володимир Медяник