Українська Прем'єр-ліга: результати 12-го туру, таблиця

"Шахтар", "Динамо" і "Зоря" здобули перемоги.

З 22 по 24 жовтня пройшли матчі 12-го туру чемпіонату України з футболу. "Шахтар" і "Динамо" здобули перемоги в матчах проти непростих суперників: "гірники" здолали "Ворсклу", а кияни перемогли "Дніпро-1". Результати матчів "Металіст 1925" - "Інгулець" - 4:0 Голи: Батюшин, 44, Западня, 63, Марлісон, 66, Криськив, 83 "Десна" - "Олександрія" - 1:1 Голи: Безбородько, 35 - Третьяков, 27 "Верес" - "Маріуполь" - 2:0 Голи: Шестаков, 64, 80 "Ворскла" - "Шахтар" - 0:2 Голи: Тете, 65, Соломон, 79 "Чорноморець" - "Львів" - 1:1 Голи: Михайленко, 71 - Ернест, 77 "Рух" - "Минай" - 2:2 Голи: Альваренга, 38, Климчук, 72 - Ахмедзаде, 12, Білоног, 67 "Динамо" - "Дніпро-1" - 2:0 Голи: Циганков, 50, Гармаш, 70 "Зоря" - "Колос" - 1:0 Гол: Сайядманеш, 38 Турнірна таблиця Українська Прем'єр-ліга 2021-2022: головне Новий сезон в УПЛ стартував 23 липня і триватиме до 21 травня 2022 року. Чемпіонат проводиться в 31-й раз в історії.

З нового сезону УПЛ розширена до 16 учасників. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.

Чемпіонський титул цього сезону захищає "Динамо".

Гонку бомбардирів УПЛ очолює динамівець Віктор Циганков. На його рахунку 9 голів. Автор: Антон Дудар

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter