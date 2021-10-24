З 22 по 24 жовтня пройшли матчі 12-го туру чемпіонату України з футболу.
"Шахтар" і "Динамо" здобули перемоги в матчах проти непростих суперників: "гірники" здолали "Ворсклу", а кияни перемогли "Дніпро-1".
Результати матчів
"Металіст 1925" - "Інгулець" - 4:0
Голи: Батюшин, 44, Западня, 63, Марлісон, 66, Криськив, 83
"Десна" - "Олександрія" - 1:1
Голи: Безбородько, 35 - Третьяков, 27
"Верес" - "Маріуполь" - 2:0
Голи: Шестаков, 64, 80
"Ворскла" - "Шахтар" - 0:2
Голи: Тете, 65, Соломон, 79
"Чорноморець" - "Львів" - 1:1
Голи: Михайленко, 71 - Ернест, 77
"Рух" - "Минай" - 2:2
Голи: Альваренга, 38, Климчук, 72 - Ахмедзаде, 12, Білоног, 67
"Динамо" - "Дніпро-1" - 2:0
Голи: Циганков, 50, Гармаш, 70
"Зоря" - "Колос" - 1:0
Гол: Сайядманеш, 38
Турнірна таблиця
Українська Прем'єр-ліга 2021-2022: головне
- Новий сезон в УПЛ стартував 23 липня і триватиме до 21 травня 2022 року. Чемпіонат проводиться в 31-й раз в історії.
- З нового сезону УПЛ розширена до 16 учасників. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.
- Чемпіонський титул цього сезону захищає "Динамо".
- Гонку бомбардирів УПЛ очолює динамівець Віктор Циганков. На його рахунку 9 голів.