УПЛ роздала нагороди представникам "Зорі" та "Чорноморця".

Експертна рада Української Прем'єр-ліги визначила найкращого футболіста і найкращого тренера за підсумками 18-го туру.

Про це повідомляється на офіційному сайті УПЛ.

Найкращим гравцем туру визнаний нападник "Зорі" Аллахьяр Сайядманеш.

За підсумками голосування експертів він випередив свого одноклубника Дмитра Мацапуру, форвардів "Шахтаря" Жуніора Мораєса, "Дніпра-1" Артема Довбика і "Чорноморця" Артура Авагімяна.

У матчі проти "Динамо" Сайядманеш зрівняв рахунок і дозволив "Зорі" уникнути поразки - 1:1.

Найкращим тренером туру став наставник "Чорноморця" Юрій Мороз.

Його команда в 18-му турі обіграла "Металіст 1925" з рахунком 2:1.

Українська Прем'єр-ліга: підсумки 18-го туру

18-й тур став останнім в УПЛ перед зимовою перервою.

"Шахтар" пішов на перерву в ролі лідера турніру (47 очок), на 2 пункти випереджаючи "Динамо". У трійку лідерів також входить "Дніпро-1" (40 очок).

Головним аутсайдером УПЛ є "Маріуполь", у якого 8 очок.

Гонку бомбардирів УПЛ очолює форвард "Дніпра-1" Артем Довбик. На його рахунку 14 голів.

Автор: Антон Дудар