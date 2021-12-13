Експертна рада Української Прем'єр-ліги визначила найкращого футболіста і найкращого тренера за підсумками 18-го туру.
Про це повідомляється на офіційному сайті УПЛ.
Найкращим гравцем туру визнаний нападник "Зорі" Аллахьяр Сайядманеш.
За підсумками голосування експертів він випередив свого одноклубника Дмитра Мацапуру, форвардів "Шахтаря" Жуніора Мораєса, "Дніпра-1" Артема Довбика і "Чорноморця" Артура Авагімяна.
У матчі проти "Динамо" Сайядманеш зрівняв рахунок і дозволив "Зорі" уникнути поразки - 1:1.
Найкращим тренером туру став наставник "Чорноморця" Юрій Мороз.
Його команда в 18-му турі обіграла "Металіст 1925" з рахунком 2:1.
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Українська Прем'єр-ліга: підсумки 18-го туру
- 18-й тур став останнім в УПЛ перед зимовою перервою.
- "Шахтар" пішов на перерву в ролі лідера турніру (47 очок), на 2 пункти випереджаючи "Динамо". У трійку лідерів також входить "Дніпро-1" (40 очок).
- Головним аутсайдером УПЛ є "Маріуполь", у якого 8 очок.
Гонку бомбардирів УПЛ очолює форвард "Дніпра-1" Артем Довбик. На його рахунку 14 голів.