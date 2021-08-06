Віктор Скрипник разом з "Зорею" зіграє проти "Динамо" / фото УНІАН

З 6 по 9 серпня пройдуть матчі 3-го туру Української Прем'єр-Ліги.

Зауважимо, що поєдинок "Минай" - "Колос" перенесено через те, що клуб з Ковалівки 10 серпня має провести матч Ліги конференцій в Казахстані.

Розклад матчів

6 серпня

19.30. "Металіст 1925" - "Чорноморець"

Трансляція - "Футбол 1"

7 серпня

17.00. "Рух" - "Верес"

Трансляція - "Футбол 2"

19.30. "Шахтар" - "Олександрія"

Трансляція - "Футбол 2"

19.30. "Дніпро-1" - "Маріуполь"

Трансляція - УНІАН ТБ

8 серпня

19.30. "Зоря" - "Динамо"

Трансляція - УНІАН ТБ

19.30. "Ворскла" - "Львів" 

Трансляція - "Футбол 1"

9 серпня

19.30. "Десна" - "Інгулець"

Трансляція - "2+2" 

Українська Прем'єр-ліга: перед 3-м туром

Автор: Артем Будрін