Віктор Скрипник разом з "Зорею" зіграє проти "Динамо" / фото УНІАН
З 6 по 9 серпня пройдуть матчі 3-го туру Української Прем'єр-Ліги.
Зауважимо, що поєдинок "Минай" - "Колос" перенесено через те, що клуб з Ковалівки 10 серпня має провести матч Ліги конференцій в Казахстані.
Розклад матчів
6 серпня
19.30. "Металіст 1925" - "Чорноморець"
Трансляція - "Футбол 1"
7 серпня
17.00. "Рух" - "Верес"
Трансляція - "Футбол 2"
19.30. "Шахтар" - "Олександрія"
Трансляція - "Футбол 2"
19.30. "Дніпро-1" - "Маріуполь"
Трансляція - УНІАН ТБ
8 серпня
19.30. "Зоря" - "Динамо"
Трансляція - УНІАН ТБ
19.30. "Ворскла" - "Львів"
Трансляція - "Футбол 1"
9 серпня
19.30. "Десна" - "Інгулець"
Трансляція - "2+2"
Українська Прем'єр-ліга: перед 3-м туром
- Очолюють таблицю УПЛ наразі "Десна" та "Шахтар" - ці команди взагалі йдуть без втрат очок.
- У лідери гонки бомбардирів вирвався Владислав Кочергін, котрий вже встиг оформити перший хет-трик в сезоні.