Українська Прем'єр-ліга: де та коли дивитися матчі 3-го туру

В центральній зустрічі туру "Динамо" завітає в гості до "Зорі".

З 6 по 9 серпня пройдуть матчі 3-го туру Української Прем'єр-Ліги. Зауважимо, що поєдинок "Минай" - "Колос" перенесено через те, що клуб з Ковалівки 10 серпня має провести матч Ліги конференцій в Казахстані. Розклад матчів 6 серпня 19.30. "Металіст 1925" - "Чорноморець" Трансляція - "Футбол 1" 7 серпня 17.00. "Рух" - "Верес" Трансляція - "Футбол 2" 19.30. "Шахтар" - "Олександрія" Трансляція - "Футбол 2" 19.30. "Дніпро-1" - "Маріуполь" Трансляція - УНІАН ТБ 8 серпня 19.30. "Зоря" - "Динамо" Трансляція - УНІАН ТБ 19.30. "Ворскла" - "Львів" Трансляція - "Футбол 1" 9 серпня 19.30. "Десна" - "Інгулець" Трансляція - "2+2" Українська Прем'єр-ліга: перед 3-м туром Очолюють таблицю УПЛ наразі "Десна" та "Шахтар" - ці команди взагалі йдуть без втрат очок.

У лідери гонки бомбардирів вирвався Владислав Кочергін, котрий вже встиг оформити перший хет-трик в сезоні. Автор: Артем Будрін

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