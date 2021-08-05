Клуб з Ковалівки зіграв унічию проти казахстанської команди.

Ковалівський "Колос" зіграв внічию з "Шахтарем" із Караганди в першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій. Домашня для української команди зустріч завершилася з рахунком 0:0.

На 76-й хвилині клуб з Караганди отримав вилучення, але скористатися чисельною більшістю "Колос" не зміг.

"Колос" - "Шахтар" Караганда - 0:0

"Колос": Волинець, Гавриш, Петров, Чорноморець, Золотов, Богданов, Задоя, Чурко (Ільїн, 54), Дієго, Костишин (Нурієв, 83), Лисенко (Січінава, 54)

"Шахтар": Шацький, Атанасовскі, Буйволов, Граф, Мавутор, Габишев (Кибирай, 66), Мітошевич (Ламанж, 83), Букорац, Рустемович (Наджарян, 83), Шикавка (Таттибаєв, 72), Оміртаєв (Тошев, 66)

Вилучення: Атанасовскі, 76 (друга жовта картка)

Відео огляд гри.

Колос - Шахтар Караганда: головне

"Колос" вдруге в історії грає в єврокубках. У минулому сезоні команда не змогла пройти кваліфікацію в Лізі Європи.

Матч-відповідь команди проведуть 10 серпня у столиці Казахстану - Нур-Султані.

Переможець цієї пари в раунді плей-офф гратиме проти переможця пари "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) - "Спартак" (Трнава, Словаччина).

Автор: Артем Будрін