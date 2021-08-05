Воротар "Колосу" Євген Волинець здійснив неймовірні сейви / фото ФК Колос

Ковалівський "Колос" зіграв внічию з "Шахтарем" із Караганди в першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій. Домашня для української команди зустріч завершилася з рахунком 0:0.

На 76-й хвилині клуб з Караганди отримав вилучення, але скористатися чисельною більшістю "Колос" не зміг.

"Колос" - "Шахтар" Караганда - 0:0

"Колос": Волинець, Гавриш, Петров, Чорноморець, Золотов, Богданов, Задоя, Чурко (Ільїн, 54), Дієго, Костишин (Нурієв, 83), Лисенко (Січінава, 54)

"Шахтар": Шацький, Атанасовскі, Буйволов, Граф, Мавутор, Габишев (Кибирай, 66), Мітошевич (Ламанж, 83), Букорац, Рустемович (Наджарян, 83), Шикавка (Таттибаєв, 72), Оміртаєв (Тошев, 66) 

Вилучення: Атанасовскі, 76 (друга жовта картка)

Відео огляд гри.

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Автор: Артем Будрін