Гол проти "Фрозіноне" став дебютним для Руслана Малиновського у складі "Дженоа".

У неділю, 26 листопада, "Дженоа" грав проти "Фрозіноне" в рамках 13-го туру чемпіонату Італії. Українець Руслан Малиновський забив фантастичний гол у цій грі, але його команда програла з рахунком 1:2.

Півзахисник збірної України прокоментував свій гол у грі проти "Фрозіноне" і результат поєдинку.

"Мій гол нічого не вартий, адже ми не змогли перемогти. Ми злі, бо не змогли набрати очки. У нас був шанс виграти цей матч, потім все змінив один епізод. Ми добре грали, створили багато моментів і добре пресингували. Ми повинні проаналізувати зроблені помилки і рухатися вперед. Я забив хороший гол, але якби ми набрали очки, то було б ще краще", - наводить слова Малиновського Tuttomercatoweb.

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Відзначимо, що Руслан Малиновський був визнаний найкращим гравцем матчу "Фрозіноне" - "Дженоа".

У поточному сезоні чемпіонату Італії Малиновський зіграв 11 матчів у складі "Дженоа", забив 1 гол і віддав 1 гольову передачу.

"Дженоа" набрав 14 очок і займає 15-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії.

У наступному турі італійської Серії А "Дженоа" зіграє проти "Емполі" Віктора Коваленка. Гра відбудеться 2 грудня.

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