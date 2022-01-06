Український воротар здійснив три сейви.

Український воротар Андрій Лунін вдруге зіграв за мадридський "Реал" в офіційних матчах.

Лунін отримав ігрову практику в поєдинку 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти "Алькояно", який представляє третій за силою іспанський дивізіон.

Наш голкіпер провів на полі всі 90 хвилин. 22-річний страж воріт здійснив три сейви (одного разу після удару суперника з меж карного майданчика) й лише потім пропустив гол на 66-й хвилині. Але "вершкові" все одно перемогли з рахунком 3:1.

"Алькояно" - "Реал" - 1:3

Голи: Вега, 66 - Мілітао, 39, Асенсіо, 76, Іско, 78

"Алькояно": Хуан, Лільо, Карлос Бланко (Рауль Гонсалес, 60), Ферріс, Карбонель (Ревер, 80), Хуанан, Міранда (Іманол Гарсія, 60), Антон, Вега (Хав'єр Гарсія, 80), Анді (Жулі, 60), Мурад

"Реал": Лунін, Начо, Мілітао, Алаба (Вальєхо, 86), Марсело, Вальверде, Каземіро, Камавінга (Іско, 78), Родріго (Себальос, 86), Маріано (Асенсіо, 48), Азар (Кроос, 78)

Матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії заплановані на 15 січня і є надія, що Лунін ще раз отримає шанс себе проявити. Свій дебютний поєдинок за "Реал" Андрій провів 20 січня минулого року і це була гра проти того самого "Алькояно"! Тоді "галактікос" з українцем у складі зганьбилися і покинули турнір, а цього разу взяли реванш.

Андрій Лунін: відсутність ігрової практики в "Реалі"