Андрій Лунін може замінити Мануеля Нойєра в "Баварії".

Голкіпер "Реала" і збірної України Андрій Лунін може змінити клубну прописку наступного літа.

Як повідомляє Ok Diario, у послугах 24-річного українця зацікавилася "Баварія", яка активно шукає заміну легендарному Мануелю Нойєру.

За даними джерела, саме в Луніні керівництво німецького гранда бачить довгострокову заміну 37-річному Нойєру.

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Також повідомляється, що сам Андрій Лунін, який має мало ігрової практики в "Реалі", зацікавлений у зміні клубу.

Варто відзначити, що "Реал" веде переговори з "Баварією" щодо трансферу лівого захисника Альфонсо Девіса. Таким чином, "вершкові" не стануть заважати потенційному трансферу Луніна. Більш того, українець може стати частиною угоди з переходу Девіса.

Додамо, що в Андрій Лунін прекрасно скористався своїм шансом в поточному сезоні і демонструє гру високого рівня. Українець зіграв за "Реал" 11 матчів, з яких 5 - "сухих". Всього Андрій пропустив 7 голів.

Нагадаємо, Андрій Лунін перейшов в "Реал" з луганської "Зорі" влітку 2018 року. Контракт українця з мадридським клубом розрахований до літа 2025 року.

Портал Transfermarkt оцінює вартість голкіпера збірної України в 8 мільйонів євро.

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