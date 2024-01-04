Карло Анчелотті незадоволений тим, що гравці "Реала" отримали жовті картки за розмови з арбітром.

У середу, 3 січня, мадридський "Реал" мінімально обіграв "Мальорку" (1:0) у 19-му турі чемпіонату Іспанії з футболу. Ворота "вершкових" у цій грі захищав Андрій Лунін.

Незважаючи на "сухий" матч від українця, головний тренер "Реала" Карло Анчелотті все ж знайшов привід, щоб насварити 24-річного воротаря.

Як повідомляє видання DefensaCentral, італійський фахівець у роздягальні накричав на Луніна за отриману жовту картку через суперечки з арбітром. Також під роздачу потрапив і бразильський вінгер Родріго.

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"Ми не можемо просто так отримувати ці картки, мені не подобається, що вони були отримані за розмови", - сказав Анчелотті.

Нагадаємо, "Реал" придбав Андрія Луніна у луганської "Зорі" влітку 2018 року. У поточному сезоні український голкіпер зіграв 10 матчів у складі "вершкових", в яких пропустив 6 голів. На рахунку українця 5 "сухих" ігор: 4 в Ла Лізі і 1 в Лізі чемпіонів.

Додамо, що після матчу проти "Мальорки" Карло Анчелотті заявив, що в наступній грі в основному складі гратиме іспанський воротар Кепа Аррісабалага. Андрій Лунін залишиться в запасі.

"У наступному матчі зіграє Кепа, а вже в Саудівській Аравії я прийму рішення, хто буде грати в Суперкубку", - заявив Анчелотті.

Свій наступний матч "Реал" зіграє 6 січня. В рамках 1/16 Кубка Іспанії з футболу "вершкові" зустрінуться з "Арандіною".

В 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії "Реал" зіграє проти "Атлетіко". Поєдинок запланований на 10 січня.

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