Перемогу мадридському гранду приніс точний удар Антоніо Рюдігера.

У середу, 3 січня, відбувся поєдинок 19-го туру іспанської Ла Ліги, в якому мадридський "Реал" приймав "Мальорку".

Гра проходила на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" і завершилася перемогою господарів поля.

Результат цієї зустрічі вирішив єдиний гол, автором якого став Антоніо Рюдігер. Німецький захисник забив на 78-й хвилині після навісу з кутового у виконанні Луки Модріча.

Відео дня

"Реал" - "Мальорка" - 1:0

Гол: Рюдігер, 78

"Реал": Лунін, Карвахаль, Рюдігер, Чуамені, Фран Гарсія, Кроос (Хоселу, 67), Вальверде, Модрич (Себальос, 86), Беллінгем, Вінісіус (Браїм Діас, 60), Родріго (Васкес, 86)

"Мальорка": Райкович, Маффео, Гонсалес, Раїльйо, Настасич, ван дер Хейден (Лато, 46), Антоніо Санчес (Ндіай, 83), Морланес (Маскарель, 73), Саму Кошта, Дані Родрігес (Дардер, 73), Ларін (Абдон, 73)

Попередження: Родріго, 35, Лунін, 45+2 - ван дер Хейден, 1, Настасич, 62, Маффео, 70

Відео голу:

Відзначимо, що ворота "Реала" в цій грі захищав український воротар Андрій Лунін. Статистичний портал Sofascore оцінив гру українця в 6,7 бала.

Мадридський "Реал" набрав 48 очок і займає в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії перше місце. "Мальорка" з 18 балами йде на 14-й позиції.

У наступному турі іспанської Ла Ліги мадридський "Реал" зіграє проти "Атлетіко", а "Мальорка" зустрінеться з "Сельтою".

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