Легендарний екс-нападник збірної Англії Гаррі Лінекер прокоментував перемогу України над Шотландією у півфіналі плей-офф відбору на ЧС-2022.
Знаменитий у минулому футболіст на своїй сторінці в Твіттері опублікував пост, в якому висловив своє захоплення українцями.
"Українці - це щось особливе. Це екстраординарний виступ. Абсолютно захоплююча гра з неймовірною атмосферою на "Хемпден Парк".
Коротка мить радості серед жаху війни в Україні. Які вони дивовижні, стійкі люди", - написав Лінекер.
Нагадаємо, в матчі 1/2 фіналу відбору на чемпіонат світу-2022 збірна України на стадіоні "Хемпден парк" в Глазго перемогла Шотландію з рахунком 3:1. Голами у складі команди Олександра Петракова відзначилися Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук та Артем Довбик. За Шотландію гол забив Макгрегор.
Збірна України: шлях на ЧС-2022
- Підопічні Петракова посіли друге місце у своїй відбірковій групі слідом за Францією, обійшовши команди Фінляндії, Боснії і Герцеговини та Казахстану.
- У фіналі плей-офф за право зіграти на ЧС-2022 збірна України зіграє проти збірної Уельсу. Гра пройде 5 червня в Кардіффі. Початок матчу о 19:00.
- Якщо збірна України зможе пройти Уельс, то у фінальній стадії чемпіонату світу в Катарі зіграють у групі B з командами Англії, США та Ірану.
- Мундіаль в Катарі буде проходити з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.