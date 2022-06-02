Гаррі Лінекер назвав матч України проти Шотландії "екстраординарним виступом".

Легендарний екс-нападник збірної Англії Гаррі Лінекер прокоментував перемогу України над Шотландією у півфіналі плей-офф відбору на ЧС-2022.

Знаменитий у минулому футболіст на своїй сторінці в Твіттері опублікував пост, в якому висловив своє захоплення українцями.

"Українці - це щось особливе. Це екстраординарний виступ. Абсолютно захоплююча гра з неймовірною атмосферою на "Хемпден Парк".

Коротка мить радості серед жаху війни в Україні. Які вони дивовижні, стійкі люди", - написав Лінекер.

Нагадаємо, в матчі 1/2 фіналу відбору на чемпіонат світу-2022 збірна України на стадіоні "Хемпден парк" в Глазго перемогла Шотландію з рахунком 3:1. Голами у складі команди Олександра Петракова відзначилися Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук та Артем Довбик. За Шотландію гол забив Макгрегор.

Збірна України: шлях на ЧС-2022