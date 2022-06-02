Олександр Зінченко / фото REUTERS

Легендарний екс-нападник збірної Англії Гаррі Лінекер прокоментував перемогу України над Шотландією у півфіналі плей-офф відбору на ЧС-2022.

Знаменитий у минулому футболіст на своїй сторінці в Твіттері опублікував пост, в якому висловив своє захоплення українцями. 

"Українці - це щось особливе. Це екстраординарний виступ. Абсолютно захоплююча гра з неймовірною атмосферою на "Хемпден Парк".

Коротка мить радості серед жаху війни в Україні. Які вони дивовижні, стійкі люди", - написав Лінекер.

twitter.com/GaryLineker

Нагадаємо, в матчі 1/2 фіналу відбору на чемпіонат світу-2022 збірна України на стадіоні "Хемпден парк" в Глазго перемогла Шотландію з рахунком 3:1. Голами у складі команди Олександра Петракова відзначилися Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук та Артем Довбик. За Шотландію гол забив Макгрегор. 

Збірна України: шлях на ЧС-2022

  • Підопічні Петракова посіли друге місце у своїй відбірковій групі слідом за Францією, обійшовши команди Фінляндії, Боснії і Герцеговини та Казахстану.
  • У фіналі плей-офф за право зіграти на ЧС-2022 збірна України зіграє проти збірної Уельсу. Гра пройде 5 червня в Кардіффі. Початок матчу о 19:00.
  • Якщо збірна України зможе пройти Уельс, то у фінальній стадії чемпіонату світу в Катарі зіграють у групі B з командами Англії, США та Ірану.
  • Мундіаль в Катарі буде проходити з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.