Склад збірної України оцінюється майже в 200 мільйонів євро.

Збірна України за підсумками групового етапу кваліфікації ЧС-2022 потрапила до числа команд, які у березні зіграють у стикових матчах.

Портал Transfermarkt на своїй сторінці в Instagram опублікував рейтинг всіх дванадцяти учасників кваліфікації ЧС-2022 за вартістю їх складів.

Збірна України посіла в цьому рейтингу сьоме місце. Сумарна вартість складу "жовто-синіх" оцінюється в 187,8 мільйона євро. Україна на одну позицію випередила Росію (153,5 мільйона євро).

Найдорожчою є збірна Португалії. Сумарна вартість команди становить 775 мільйонів євро. До трійки також увійшли збірні Італії (663,5 мільйона євро) та Польщі (293,3).

Плей-оф кваліфікації ЧС-2022: як і коли він проходитиме

12 збірних будуть розділені на три підгрупи - по чотири команди в кожній. У кожній з підгруп команди зіграють півфінали і фінали - вони складатимуться з одного матчу. Таким чином, всього відбудеться шість півфіналів і три фінали.

Перед жеребкуванням команди розбиті на шість сіяних і шість несіяних залежно від результатів на груповому етапі. Сіяні: Португалія, Шотландія, Італія, Росія, Швеція, Уельс. Несіяні: Туреччина, Польща, Північна Македонія, Україна, Австрія, Чехія

Півфінали пройдуть на полях сіяних команд. У фіналах господарів визначать жеребом.

Жеребкування плей-офф відбудеться 26 листопада.

Півфінали заплановані на 24-25 березня, фінали - 28-29 березня.

Автор: Антон Дудар