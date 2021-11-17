Боротьбу за ще три путівки на чемпіонат світу вестимуть 12 збірних.

Після закінчення групового етапу кваліфікації ЧС-2022 стали відомі всі учасники стикових матчів.

У стикових матчах зіграють десять збірних, які посіли другі місця у своїх відбіркових групах, а також дві команди за рейтингом Ліги націй.

Це Україна, Португалія, Швеція, Італія, Росія, Північна Македонія, Шотландія, Польща, Уельс, Туреччина, Австрія та Чехія.

Останні дві команди вийшли в плей-оф через Лігу націй.

Вже відомо, хто буде сіяним та несіяним.

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Сіяні: Португалія, Шотландія, Італія, Росія, Швеція, Уельс

Несіяні: Туреччина, Польща, Північна Македонія, Україна, Австрія, Чехія

Відзначимо, що збірна України не зможе зіграти проти Росії, оскільки УЄФА розводить українців і росіян.

Плей-оф кваліфікації ЧС-2022: як і коли він проходитиме

12 збірних будуть розділені на три підгрупи - по чотири команди в кожній. У кожній з підгруп команди зіграють півфінали і фінали - вони складатимуться з одного матчу. Таким чином, всього відбудеться шість півфіналів і три фінали.

Перед жеребкуванням команди будуть розбиті на шість сіяних і шість несіяних залежно від результатів на груповому етапі. Півфінали пройдуть на полях сіяних команд. У фіналах господарів визначать жеребом.

Жеребкування плей-оф відбудеться 26 листопада.

Півфінали заплановані на 24-25 березня, фінали - 28-29 березня.

Автор: Антон Дудар