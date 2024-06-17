Капітан національної збірної Румунії з футболу Ніколає Станчу підбив підсумки матчу, в якому вони перемогли Україну.

В коментарі Суспільне Спорт він сказав, що команда звикла до того, що всі вважають їх аутсайдерами. "Для нас немає проблеми грати з позиції аутсайдера. Ми дуже хороша команда, реалізовуємо ту тактику, яку нам тренер налаштовує. Те, що забили три м'ячі - це важливо, але здобули три очки - це важливіше", - додав він.

Спортсмен каже, що у своїй кар'єрі забив чимало подібних голів, тому знає про своє уміння успішно пробивати здалеку. На питання, чи мала збірна Румунії більше бажання перемогти, він відповів так:

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"Гадаю, що всі хочуть перемагати, вони [українці], ми. У близькій грі вони контролювали трохи частіше м'яча. Нам було дуже важко підходити до воріт, тож ми намагалися бити здалеку, з 30 метрів. Нам вдалося забити два м'ячі таким чином".

Також Станчу розповів, що збірна тренувала гру у низькій обороні, однак більше готувала високий пресинг. "У нас чимало якісних гравців, які можуть грати позаду. Намагаємося завжди допомагати нашим захисникам, щоб їм гралося простіше і щоб вони могли трішки відпочивати", - додав капітан.

Матч Румунія - Україна: що відомо

Гра двох збірних у Мюнхені завершилася з рахунком 3:0. Попереду в України мачті зі збірними Словаччини та Бельгії.

Головний тренер української збірної Сергій Ребров та футболіст Олександр Зінченко вже прокоментували програш. За словами тренера, футболісти були недостатньо агресивні в атаці та не створювали моменти.

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