ФІФА опублікувала черговий рейтинг національних збірних, який враховує виступи команд за останній місяць.
Збірна України за цей період провела два матчі: товариський проти Болгарії (1:1) і ще один в рамках кваліфікації ЧС-2022 - проти Боснії і Герцеговини (2:0).
Як повідомляє офіційний сайт Міжнародної асоціації футболу, станом на 19 листопада, за Україною 25-е місце з 1535 очками в активі. У попередньому рейтингу, який був представлений в жовтні, українці були на 26-му місці.
Читайте такожУкраїна вище за Росію, але поза межами топ-5: представлено рейтинг вартості складів команд з плей-оф кваліфікації НС 2022Лідирувати продовжує збірна Бельгії з 1828 очками. На другому місці йде Бразилія (1826 балів), на третьому - суперники збірної України у відборі на ЧС-2022 французи (1786 балів).
Потенційні суперники "синьо-жовтих" у півфіналі плей-офф відбору ЧС-2022 розташувалися на наступних позиціях: Італія - шоста, Португалія - восьма, Швеція – 18, Уельс-19, Шотландія – 38. Жеребкування відбудеться 26 листопада.
Місце в рейтингу ФІФА визначає кошики для жеребкування великих турнірів, чемпіонатів світу та Європи, а також кваліфікаційних етапів до них.
Плей-офф кваліфікації ЧС-2022: як і коли він проходитиме
- 12 збірних будуть розділені на три підгрупи - по чотири команди в кожній. У кожній з підгруп команди зіграють півфінали і фінали - вони складатимуться з одного матчу. Таким чином, всього відбудеться шість півфіналів і три фінали.
- Перед жеребкуванням команди розбиті на шість сіяних і шість несіяних залежно від результатів на груповому етапі. Сіяні: Португалія, Шотландія, Італія, Росія, Швеція, Уельс. Несіяні: Туреччина, Польща, Північна Македонія, Україна, Австрія, Чехія
- Півфінали пройдуть на полях сіяних команд. У фіналах господарів визначать жеребом.
- Півфінали заплановані на 24-25 березня, фінали - 28-29 березня.