За підсумками останнього місяця підопічні Олександра Петракова піднялися на одну сходинку.

ФІФА опублікувала черговий рейтинг національних збірних, який враховує виступи команд за останній місяць.

Збірна України за цей період провела два матчі: товариський проти Болгарії (1:1) і ще один в рамках кваліфікації ЧС-2022 - проти Боснії і Герцеговини (2:0).

Як повідомляє офіційний сайт Міжнародної асоціації футболу, станом на 19 листопада, за Україною 25-е місце з 1535 очками в активі. У попередньому рейтингу, який був представлений в жовтні, українці були на 26-му місці.

Читайте такожУкраїна вище за Росію, але поза межами топ-5: представлено рейтинг вартості складів команд з плей-оф кваліфікації НС 2022Лідирувати продовжує збірна Бельгії з 1828 очками. На другому місці йде Бразилія (1826 балів), на третьому - суперники збірної України у відборі на ЧС-2022 французи (1786 балів).

Потенційні суперники "синьо-жовтих" у півфіналі плей-офф відбору ЧС-2022 розташувалися на наступних позиціях: Італія - шоста, Португалія - восьма, Швеція – 18, Уельс-19, Шотландія – 38. Жеребкування відбудеться 26 листопада.

Місце в рейтингу ФІФА визначає кошики для жеребкування великих турнірів, чемпіонатів світу та Європи, а також кваліфікаційних етапів до них.

Плей-офф кваліфікації ЧС-2022: як і коли він проходитиме

12 збірних будуть розділені на три підгрупи - по чотири команди в кожній. У кожній з підгруп команди зіграють півфінали і фінали - вони складатимуться з одного матчу. Таким чином, всього відбудеться шість півфіналів і три фінали.

Перед жеребкуванням команди розбиті на шість сіяних і шість несіяних залежно від результатів на груповому етапі. Сіяні: Португалія, Шотландія, Італія, Росія, Швеція, Уельс. Несіяні: Туреччина, Польща, Північна Македонія, Україна, Австрія, Чехія

Півфінали пройдуть на полях сіяних команд. У фіналах господарів визначать жеребом.

Півфінали заплановані на 24-25 березня, фінали - 28-29 березня.

Автор: Володимир Медяник