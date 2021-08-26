Керманич французів Дідьє Дешам викликав 23 футболісти на збір національної команди.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам оприлюднив список гравців, які будуть готуватися до вересневих матчів відбору на чемпіонат світу-2022.

4 вересня французи завітають у гості до збірної України. На НСК "Олімпійський" у Києві наші футболісти протистоятимуть збірній Франції. Перед цим 1 вересня Франція проведе поєдинок проти Боснії та Герцеговини, а 7 вересня "Ле Блю" зіграє матч з Фінляндією.

Дешам назвав список команди на найближчі поєдинки.

Воротарі: Уго Льоріс ("Тоттенхем", Англія), Майк Меньян ("Лілль"), Стів Манданда ("Марсель")

Захисники: Люка Дінь ("Евертон", Англія), Лео Дюбуа ("Ліон"), Дайот Упамекано ("Баварія", Німеччина), Тео Ернандес ("Мілан", Італія), Преснель Кімпембе (ПСЖ), Ферлан Менді ("Реал", Іспанія), Рафаель Варан ("Манчестер Юнайтед", Англія), Курт Зума ("Челсі", Англія)

Півзахисники: Н'Голо Канте ("Челсі", Англія), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", Англія), Тома Лемар ("Атлетіко", Іспанія), Орельєн Тчуамені ("Монако"), Жордан Верету ("Рома", Італія)

Нападники: Кінгслі Коман ("Баварія", Німеччина), Усман Дембеле, Антуан Грізманн (обидва - "Барселона", Іспанія), Антоні Марсьяль ("Манчестер Юнайтед", Англія), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Карім Бензема ("Реал", Іспанія), Мусса Діабі ("Баєр", Німеччина)

Зазначимо, що виклик у збірну отримав хавбек Орельєн Тчуамені, котрий разом з "Монако" поступився донецькому "Шахтарю" у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Збірна України: матчі у вересні

Збірна України у вересні проведе два відбіркових матчі до чемпіонату світу. 1 вересня Україна в гостях зіграє проти Казахстану, а 4 вересня прийматиме Францію.

Після трьох матчів Україна посідає у своїй відбірковій групі друге місце, набравши 3 очки.

Також у вересні "жовто-сині" проведуть контрольний матч проти Чехії. Він запланований на 8 вересня.

Автор: Артем Будрін