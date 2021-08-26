Донецький клуб продемонстрував характер та витримку.

Донецький "Шахтар" пробився до групового етапу Ліги чемпіонів! У другому матчі з французьким "Монако" "гірники" здобули потрібний результат.

"Шахтар" розпочав гру вкрай невпевнено. Весь перший тайм пройшов під диктовку футболістів "Монако". Французи виграли першу половину зустрічі за ударами 13:2, а капітан "монегасків" Віссам Бен-Єддер оформив дубль. Він також мав розкішну нагоду зробити хет-трик у "роздягальню", але не зміг перекинути Андрія П'ятова на 45-й хвилині.

В перерві наставник "гірників" Роберто Де Дзербі замінив Миколу Матвієнка, який допустив помилку в моменті з другим пропущеним голом, на Ісмаїлі. Таким чином, вся лінія захисту "Шахтаря" в другому таймі стала бразильською. А серед українців єдиним у складі став голкіпер П'ятов.

В другому таймі "Шахтар" додав обертів. Спершу Манор Соломон та Тете змарнували нагоди забити, коли невдало пробили з меж карного майданчика. А потім спрацював "джокер" від Де Дзербі. Італійський тренер випустив на заміну Марлоса, котрий забив надважливий гол, який повернув "Шахтар" в гру. Символічно, що Марлос зробив взяття воріт, адже на стадіоні ОСК "Металіст" в Харкові він чимало забивав голів свого часу за однойменну команду, кольори якої він захищав до переходу в "Шахтар".

"Монако" мало нагоду за дві хвилини до кінця основного часу вирвати перемогу, але П'ятов здійснив потужний сейв. Основний час завершився з рахунком 2:1 на користь "Монако", а відтак гра перейшла в додатковий час. Правило виїзного голу вже скасоване, а тому мінімальна перемога "Шахтаря" в першому поєдинку дозволила "гірникам" не вилетіти за підсумками 90 хвилин гри у Харкові.

В овертаймах обидві команди грали обережно, але на 114-й хвилині Михайло Мудрик зробив простріл, а захисник "Монако" Агіллар зрізав м'яча у власні ворота. Донецький клуб отримав промоушен до групового етапу Ліги чемпіонів.

"Шахтар" - "Монако" - 2:2 (перший матч - 1:0)

Голи: Марлос, 74, Агіллар, 114 (автогол) - Бен Єддер, 18, 39

"Шахтар": П'ятов, Додо, Вітао (Кривцов, 100), Марлон, Матвієнко (Ісмаїлі, 46), Майкон, Маркос Антоніо (Степаненко, 86), Тете (Марлос, 66), Алан Патрік, Соломон (Мудрик, 83), Траоре (Фернандо, 100)

"Монако": Нюбель, Сідібе (Агіллар, 98), Маріпан, Бадіяшиль, Кайо Енріке, Чуамені, Фофана, Желсон Мартінш (Лукас, 71), Фолланд, Головін (Діоп, 77), Бен-Єддер (Ізідор, 77)

Відео огляд матчу.

Перший гол "Монако".

Другий гол "Монако".

Перший гол "Шахтаря".

Другий гол "Шахтаря".

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Автор: Артем Будрін