"Жовто-сині" перед грою кваліфікації ЧС-2022 тренуються у Львові.

Збірна України 12 жовтня проведе домашній матч кваліфікації чемпіонату світу-2022 проти Боснії і Герцеговини.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, підготовку до матчу "жовто-сині" розпочали 10 серпня, наступного дня після зустрічі з фінами.

Збірна України прилетіла до Львова вночі. Після відпочинку на футболістів чекало теоретичне заняття, а ввечері команда провела тренування на полі бази "Скіф". Цей стадіон є найстарішим серед сучасних львівських арен. Він був зведений ще в 1897 році, а реконструйований перед Євро-2012.

На тренуванні команда розділилася на дві групи. Футболісти, які грали проти Фінляндії з перших хвилин, виконали відновлювальні вправи і пробіжку, після чого вирушили на відновлювальні процедури. Всі інші провели "двосторонку".

Увечері 11 жовтня "жовто-сині" проведуть передігрове тренування.

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Україна - Боснія і Герцеговина: перед матчем

Матч пройде 12 жовтня. Початок - о 21.45.

Збірна України в цьому відборі ще не грала з боснійцями. "Жовто-синім" належить провести проти цієї збірної два заключні матчі кваліфікації.

Перед цією грою положення в групі D наступне: Франція - 12 очок (6 матчів), Україна - 8 (6), Боснія і Герцеговина - 6 (5), Фінляндія - 5 (5), Казахстан - 3 (6).

Раніше збірна України на виїзді обіграла Фінляндію з рахунком 2:1, а Боснія і Герцеговина в гостях перемогла Казахстан з рахунком 2:0.

Один проти одного українці та боснійці в попередні роки не грали.

Головним арбітром на цей матч призначений німець Фелікс Цвайер.

Автор: Антон Дудар