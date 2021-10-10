Англійці прийматимуть угорців / фото REUTERS

11 і 12 жовтня будуть зіграні матчі 8-го туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу, який в 2022 році пройде в Катарі.

Розклад матчів 8-го туру

11 жовтня

Група Е

21.45. Білорусь - Чехія

21.45. Естонія - Уельс

Група G

21.45. Латвія - Туреччина

21.45. Норвегія - Чорногорія

21.45. Нідерланди - Гібралтар

Група Н

19.00. Кіпр - Мальта

21.45. Словенія - Росія

21.45. Хорватія - Словаччина

Група J

21.45. Північна Македонія - Німеччина

21.45. Румунія - Вірменія

21.45. Ісландія - Ліхтенштейн

12 жовтня

Група А

21.45. Сербія - Азербайджан

21.45. Португалія - Люксембург

Група В

21.45. Косово - Грузія

21.45. Швеція - Греція

Група С

21.45. Литва - Швейцарія

21.45. Болгарія - Північна Ірландія

Група D

17.00. Казахстан - Фінляндія

21.45. УКРАЇНА - Боснія і Герцеговина

Група F

21.45. Фарерські острови - Шотландія

21.45. Ізраїль - Молдова

21.45. Данія - Австрія

Група I

21.45. Сан-Марино - Андорра

21.45. Албанія - Польща

21.45. Англія - Угорщина

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Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати

  • Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.
  • Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали та фінали).
  • ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня. 
  • Збірна України потрапила до групи з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном. У шести матчах українці набрали 8 очок і займають друге місце в групі.

Автор: Антон Дудар