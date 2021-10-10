11 і 12 жовтня будуть зіграні матчі 8-го туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу, який в 2022 році пройде в Катарі.
Розклад матчів 8-го туру
11 жовтня
Група Е
21.45. Білорусь - Чехія
21.45. Естонія - Уельс
Група G
21.45. Латвія - Туреччина
21.45. Норвегія - Чорногорія
21.45. Нідерланди - Гібралтар
Група Н
19.00. Кіпр - Мальта
21.45. Словенія - Росія
21.45. Хорватія - Словаччина
Група J
21.45. Північна Македонія - Німеччина
21.45. Румунія - Вірменія
21.45. Ісландія - Ліхтенштейн
12 жовтня
Група А
21.45. Сербія - Азербайджан
21.45. Португалія - Люксембург
Група В
21.45. Косово - Грузія
21.45. Швеція - Греція
Група С
21.45. Литва - Швейцарія
21.45. Болгарія - Північна Ірландія
Група D
17.00. Казахстан - Фінляндія
21.45. УКРАЇНА - Боснія і Герцеговина
Група F
21.45. Фарерські острови - Шотландія
21.45. Ізраїль - Молдова
21.45. Данія - Австрія
Група I
21.45. Сан-Марино - Андорра
21.45. Албанія - Польща
21.45. Англія - Угорщина
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Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати
- Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.
- Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали та фінали).
- ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня.
- Збірна України потрапила до групи з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном. У шести матчах українці набрали 8 очок і займають друге місце в групі.