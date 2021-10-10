Європейська кваліфікація ЧС-2022: розклад матчів 8-го туру

На збірну України чекає домашній матч проти Боснії і Герцеговини.

11 і 12 жовтня будуть зіграні матчі 8-го туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу, який в 2022 році пройде в Катарі. Розклад матчів 8-го туру 11 жовтня Група Е 21.45. Білорусь - Чехія 21.45. Естонія - Уельс Група G 21.45. Латвія - Туреччина 21.45. Норвегія - Чорногорія 21.45. Нідерланди - Гібралтар Група Н 19.00. Кіпр - Мальта 21.45. Словенія - Росія 21.45. Хорватія - Словаччина Група J 21.45. Північна Македонія - Німеччина 21.45. Румунія - Вірменія 21.45. Ісландія - Ліхтенштейн 12 жовтня Група А 21.45. Сербія - Азербайджан 21.45. Португалія - Люксембург Група В 21.45. Косово - Грузія 21.45. Швеція - Греція Група С 21.45. Литва - Швейцарія 21.45. Болгарія - Північна Ірландія Група D 17.00. Казахстан - Фінляндія 21.45. УКРАЇНА - Боснія і Герцеговина Група F 21.45. Фарерські острови - Шотландія 21.45. Ізраїль - Молдова 21.45. Данія - Австрія Група I 21.45. Сан-Марино - Андорра 21.45. Албанія - Польща 21.45. Англія - Угорщина Читайте такожВідбір на ЧС-2022: результати всіх матчів 9 жовтня, положення команд Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.

Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали та фінали).

ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня.

Збірна України потрапила до групи з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном. У шести матчах українці набрали 8 очок і займають друге місце в групі. Автор: Антон Дудар

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