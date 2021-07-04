"Жовто-синім" довелося обходитися без одного зі своїх лідерів.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко пояснив, чому півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський не зміг вийти на поле в програному матчі з Англією.

Малиновський не був включений в заявку на матч. За словами Шевченка, якого цитує сайт УАФ, це пов'язано з травмою.

"У Руслана травма, яка не дозволила йому зіграти. Ми сподівалися, що він відновиться за ці дні. У нього дуже болить приводить м'яз. Вранці в день матчу він спробував свої сили, але не потрапив навіть до заявки", - сказав тренер.

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До цього Малиновський грав у всіх чотирьох матчах збірної України на Євро, але в грі зі шведами виходив на поле з лавки запасних.

Україна - Англія: підсумки матчу

Збірна України програла Англії з рахунком 0:4: відео голів матчу.

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored став Гаррі Кейн (оцінка - 9,3).

У півфіналі Англія зустрінеться зі збірною Данії, яка пройшла Чехію. Англійці зіграють у півфіналі Євро вперше з 1996 року.

Збірна України пропустила у всіх одинадцяти матчах на чемпіонатах Європи.

Збірна Англії не пропустила на Євро-2020 у п'ятому матчі поспіль.

Англія стала першою збірною в історії чемпіонатів Європи, яка забила три голи головою в одному матчі.

Англійці здобули свою найбільшу перемогу на чемпіонатах Європи

Вихід в 1/4 фіналу є найкращим результатом збірної України на чемпіонатах Європи в історії.

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Автор: Антон Дудар