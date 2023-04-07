Гол Матіаса Рохаса допоміг "Расінгу" виграти поєдинок проти "Ньюбленсу".

У четвер, 6 квітня, відбувся поєдинок першого туру групового турніру Кубка Лібертадорес, в якому чилійський "Ньюбленс" приймав аргентинський "Расинг".

Гра завершилася з рахунком 2:0 на користь колективу з Аргентини.

Рахунок у цій грі був відкритий на 16-й хвилині зустрічі. Автором голу став Матіас Рохас. Варто відзначити, що взяття воріт вийшло фантастичним - 27-річний півзахисник вразив ворота суперників ударом зі своєї половини поля.

Відео голу Матіаса Рохаса:

За інформацією прес-служби південноамериканського кубка, Матіас Рохас забив з 66 метрів.

На 54-й хвилині зустрічі Пауло Герреро забив другий м'яч "Расінга", встановивши фінальний рахунок на табло.

"Ньюбленс" - "Рассінг" - 0:2

Голи: Рохас, 16, Герреро, 54

Успіх у цій грі дозволив аргентинському "Расингу" очолити квартет А групового раунду Кубка Лібертадорес. Чилійці йдуть останніми. На другій сходинці йде "Аукас", третя сходинка за бразильським "Фламенго".

Кубок Лібертадорес - це аналог європейської Ліги чемпіонів - футбольний турнір, участь у якому беруть кращі клуби країн Південної Америки.

Кубок названий на честь Лібертадорес (Libertadores) – історичних лідерів війни за незалежність іспанських колоній в Америці. Найбільш титулованим клубом цього турніру є Індепендьєнте, який вигравав трофей 7 разів. Чинним переможцем Кубка Лібертадорес є бразильський клуб "Фламенго".

Раніше УНІАН повідомляв, що воротар "Боруссії" Дортмунд Грегор Кобель допустив жахливу помилку і пропустив гол з центру поля в матчі Бундесліги проти "Баварії". "Джмелі" програли мюнхенцям і втратили лідерство в турнірній таблиці чемпіонату.

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