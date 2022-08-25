Матео Коронель відзначився приголомшливим голом у матчі чемпіонату Аргентини.

У середу, 24 серпня, в рамках 15-го туру чемпіонату Аргентини з футболу зустрічалися "Атлетіко Тукуман" і "Барракас Сентраль". Гра завершилася розгромною перемогою господарів поля з рахунком 4:0.

Окрасою зустрічі став останній гол переможців матчу, що влетів у ворота суперника з 70 метрів.

На 93-й хвилині зустрічі "Барракас" всім складом побіг забивати гол престижу, але втратив м'яч. Форвард "Атлетіко" Матео Коронель скористався ситуацією і потужно пробив зі своєї половини поля. 23-річному футболістові вдалося перекинути воротаря і влучити в площину воріт. Матео зірвав овації вболівальників і отримав гарячі привітання партнерів.

Відео голу:

Відзначимо, що за п'ять матчів у складі "Атлетіко Тукуман" Матео Коронель провів на полі 16 хвилин і забив один м'яч.

Після 15 турів в чемпіонаті Аргентини "Атлетіко" набрав 32 очки і займає перше місце в таблиці. "Барракас Сентраль" з 17 балами в активі йде на 22-й позиції.

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