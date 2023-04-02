"Баварія" повернулася на перше місце в чемпіонаті Німеччини з футболу.

У суботу, 1 квітня, в центральному поєдинку 26-го туру німецької Бундесліги мюнхенська "Баварія" протистояла дортмундській "Боруссії".

Зустріч команда проходила на стадіоні "Альянц-Арена" і завершилася перемогою мюнхенського гранда з рахунком 4:2.

Перший гол у цій грі був забитий вже на 13-й хвилині. Взяття воріт вийшло по істині епічним - захисник "Баварії" Деотшанкюль Юпамекано пробив у бік воріт дортмундців з центру поля, після чого воротар "Боруссії" Грегор Кобель промахнувся ногою повз м'яч і пропустив один з найбезглуздіших голів у своїй кар'єрі.

Після такого пропущеного м'яча "джмелі" посипалися. Через всього п'ять хвилин Томас Мюллер подвоїв перевагу господарів, а на 23-й хвилині довів рахунок до розгромного.

На початку другого тайму Кінгслі Коман забив четвертий гол у ворота дортмундського клубу.

На 72-й хвилині Емре Джан відіграв один м'яч, реалізувавши пенальті. На 90-й хвилині Доніел Мален забив другий гол "Боруссії", встановивши фінальний рахунок на табло.

"Баварія" - "Боруссія" Дортмунд - 4:2

Голи: Кобель, 13 (аг), Мюллер, 18, 23, Коман, 50 - Джан, 72 (пен.), Мален, 90

"Баварія": Зоммер, Павар, Упамекано, де Лігт, Девіс (Канселу, 79), Кімміх, Горецка (Гравенберх, 86), Сане, Мюллер (Гнабрі, 69), Коман (Мусіала, 79), Шупо-Мотінг (Мане, 69)

"Боруссія": Кобель, Вольф, Зюле, Шлоттербек (Хуммельс, 44), Рюерсон (Озджан, 46), Беллінгем, Джан, Геррейру, Брандт (Мален, 46), Аллер (Мукоко, 61), Ройс (Дауд, 61)

Попередження: Упамекано, 64, Джан, 12

Огляд матчу:

Після цієї перемоги "Баварія", набравши 55 очок, піднялася на перше місце в турнірній таблиці Бундесліги. Дортмундська "Боруссія" опустилася на другу сходинку, відстаючи від мюнхенців на два бали.

Додамо, що це була перша гра для німецького тренера Томаса Тухеля на посаді наставника мюнхенської "Баварії". На цій посаді 49-річний фахівець змінив Юліана Нагельсмана.

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