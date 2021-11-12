Жерсон Родрігес оформив дубль у ворота збірної Азербайджану.

Форвард збірної Люксембургу та французького "Труа" Жерсон Родрігес, права на якого належать київському "Динамо", забив космічний гол у ворота Азербайджану у рамках відбіркового циклу на чемпіонат світу-2022.

Жерсон відкрив рахунок на 67-й хвилині зустрічі, забивши ударом в падінні через себе. Потім Родрігес на 91-й хвилині поставив крапку в поєдинку, встановивши остаточний рахунок 3:1 на користь своєї команди. 26-річний гравець також додав до свого активу гольову передачу.

Родрігес зіграв 6 матчів у поточній кваліфікації (5 голів та 2 асисти). Для порівняння: в Кріштіану Роналду та Роберта Левандовскі всього на один гол більше в рамках цього відбіркового циклу.

Жерсон Родрігес: кар'єра

Родрігес розпочинав кар'єру в себе на батьківщині - в Люксембурзі.

З 2017 по 2019 рік Жерсон встиг змінити три клуби: нідерландський "Телстар", молдавський "Шериф" та японський "Джубіло Івата".

До "Динамо" Родрігес перейшов в серпні 2019 року, але через конфлікт з Олексієм Михайличенком він взимку поїхав в оренду до турецького "Анкарагюджю" на півроку. З літа 2020 Жерсон продовжив грати за "Динамо". Влітку 2021 він перебрався до "Труа".

Автор: Артем Будрін