УЄФА назвав найкращий гол за підсумками 4-го туру групового етапу Ліги Європи.
Про це повідомляє офіційний Twitter УЄФА.
Найкращим визнаний м'яч у виконанні німецького нападника турецького "Фенербахче" Мергіма Беріші.
У матчі проти бельгійського "Антверпена" Беріша на 29-й хвилині відправив м'яч у сітку ефектним ударом "бічними ножицями", завершивши класну комбінацію своєї команди.
Своїм голом форвард довів рахунок до розгромного ("Фенербахче" переміг - 3:0).
Гол Беріши на відео - на 02:35.
На звання автора найкращого голу тижня також претендували Соф'ян Фегулі ("Галатасарай"), Мірто Узуні (Ференцварош") і Саїд Бенрахма ("Вест Хем").
— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 5, 2021
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Ліга Європи 2021-2022: що потрібно знати
- З цього сезону турнір реформовано - на груповому етапі грають 32 команди, а не 48, як було раніше.
- Переможці груп вийдуть відразу в 1/8 фіналу, а команди, які займуть другі місця, зіграють в 1/16 фіналу з володарями третіх місць в групах Ліги чемпіонів. Команди, які займуть треті місця в своїх групах Ліги Європи, зіграють в 1/16 фіналу Ліги конференцій.
- Груповий етап триватиме до 9 грудня. Фінал пройде в місті Севілья на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" в травні 2022 року.
- Вперше за 14 років на груповому раунді ЛЄ Україна не представлена жодним клубом.