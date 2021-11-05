Автором найкращого м'яча туру став футболіст "Фенербахче".

УЄФА назвав найкращий гол за підсумками 4-го туру групового етапу Ліги Європи.

Про це повідомляє офіційний Twitter УЄФА.

Найкращим визнаний м'яч у виконанні німецького нападника турецького "Фенербахче" Мергіма Беріші.

У матчі проти бельгійського "Антверпена" Беріша на 29-й хвилині відправив м'яч у сітку ефектним ударом "бічними ножицями", завершивши класну комбінацію своєї команди.

Своїм голом форвард довів рахунок до розгромного ("Фенербахче" переміг - 3:0).

Гол Беріши на відео - на 02:35.

На звання автора найкращого голу тижня також претендували Соф'ян Фегулі ("Галатасарай"), Мірто Узуні (Ференцварош") і Саїд Бенрахма ("Вест Хем").

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Ліга Європи 2021-2022: що потрібно знати

З цього сезону турнір реформовано - на груповому етапі грають 32 команди, а не 48, як було раніше.

Переможці груп вийдуть відразу в 1/8 фіналу, а команди, які займуть другі місця, зіграють в 1/16 фіналу з володарями третіх місць в групах Ліги чемпіонів. Команди, які займуть треті місця в своїх групах Ліги Європи, зіграють в 1/16 фіналу Ліги конференцій.

Груповий етап триватиме до 9 грудня. Фінал пройде в місті Севілья на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" в травні 2022 року.

Вперше за 14 років на груповому раунді ЛЄ Україна не представлена жодним клубом.

Автор: Антон Дудар