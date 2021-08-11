У роботі з українською збірною були зацікавлені німецький та італійський фахівці.

Німецький тренер Юрген Клінсманн та італійський фахівець Джанні де Бьязі претендували на посаду головного тренера збірної України, який пустує після відходу Андрія Шевченка.

Про це в Twitter повідомив журналіст телеканалів "Футбол 1,2,3" Ігор Бурбас.

За його словами, представники Клінсманна і де Бьязі зв'язувалися з УАФ і пропонували розглянути кандидатури цих фахівців.

Джерело зазначило, що вони відразу отримали відмову. В УАФ навіть не захотіли вступати в переговорний процес - там планують призначити на посаду тренера збірної вітчизняного фахівця.

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Клінсманн відомий по своїй роботі зі збірними Німеччини та США. Його останнім місцем роботи була берлінська "Герта", яку він покинув у грудні 2020 року.

Де Бьязі з 2020 року тренує збірну Азербайджану. Раніше він також працював зі збірною Албанії, "Удінезе", "Алавесом" і низкою інших команд.

Meta-ratings.com.ua повідомляє, що свою кандидатуру на пост головного тренера української збірної також пропонував екс-наставник "Шахтаря" Паулу Фонсека

Зміна тренера у збірній України: головне

Андрій Шевченко 1 серпня зробив заяву, в якій попрощався зі збірною України.

ЗМІ назвали причини, через які Шевченко покинув свій пост.

Спочатку головним кандидатом на пост тренера збірної називався Мирон Маркевич, але потім фахівець повідомив, що йому "навіть не пропонували" цю посаду. При цьому Маркевич підкреслив, що новим тренером збірної стане Сергій Ребров, який цього літа підписав контракт з клубом "Аль-Айн" з ОАЕ.

В УАФ обіцяли назвати нового наставника команди 9 серпня, але все ще не зробили це.

Також ЗМІ назвали запасний варіант УАФ на випадок, якщо не вдасться домовитися з Ребровим.

Автор: Антон Дудар