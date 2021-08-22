У "Ювентусі" пояснили, чому нападник залишився в запасі на матч 1-го туру чемпіонату Італії.

Віце-президент "Ювентуса" Павєл Недвед прокоментував відсутність Кріштіану Роналду в стартовому складі на матч 1-го туру Серії А проти "Удінезе".

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що Роналду сам попросив не включати його до складу, оскільки хоче покинути "Ювентус" до закриття трансферного вікна.

Недвед заявив, що Роналду залишиться в "Ювентусі", передає Football Italia.

"Не варто створювати сенсації там, де їх немає. Це рішення було прийнято спільно з гравцем. Просто на старті сезону він не в найкращій формі", - сказав Недвед, підкресливши, що головний тренер "Юве" Массіміліано Аллегрі хотів задіяти найсильніший на цю мить склад.

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"Я з повною впевненістю можу підтвердити, що він залишиться в "Ювентусі" на цей сезон", - підкреслив Недвед.

Відзначимо, що у матчі з "Удінезе" Роналду у підсумку вийшов на заміну.

Кріштіану Роналду: кар'єра в "Ювентусі"

Роналду перейшов в "Ювентус" у 2018 році, підписавши чотирирічний контракт.

З туринський клубом він двічі став чемпіоном Італії, виграв два Суперкубка країни, а також Кубок Італії.

Водночас разом з Роналду "Ювентус" за три роки жодного разу не зміг дістатися до півфіналу Ліги чемпіонів - у двох останніх сезонах команда взагалі вилітала вже в 1/8 фіналу.

У минулому сезоні на рахунку Роналду 36 голів у 44 матчах за "Юве" у всіх турнірах.

Автор: Антон Дудар