Кріштіану Роналду вийшов на заміну, але його гол був скасований.

У 1-му турі чемпіонату Італії туринський "Ювентус" грав проти "Удінезе".

Команда, в яку перед новим сезоном повернувся тренер Массіміліано Аллегрі, драматично втратила очки.

"Ювентус" вів у рахунку, але пропустив на 83-й хвилині матчу.

Кріштіану Роналду, який залишився в запасі, через що з'явилася інформація про його можливий відхід з "Ювентуса", вийшов на поле у другому таймі. У компенсований час він забив, але VAR скасував його гол через офсайд.

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"Удінезе" - "Ювентус" - 2:2

Голи: Перейра, 51 (з пенальті), Деулофеу, 83 - Дібала, 3, Куадрадо, 23

"Удінезе": Сільвестрі, Самір (Зегелаар, 90+3), Нуйтінк, Бекао, Удогі (Ларсен, 57), Макенго (Деулофеу, 57), Уолас, Арслан (Яяло, 80), Моліна, Перейра, Пуссетто (Окака, 80)

"Ювентус": Щесни, Алекс Сандро, Бонуччі, де Лігт, Луїс да Сілва, Бернардескі (Кулусевскі, 60), Ремсі (К'єлліні, 62), Бентанкур (Локателлі, 90), Дібала, Куадрадо (К'єза, 74), Мората (Роналду, 62)

Серія А: сезон 2021-2022

Новий чемпіонат Італії стартував 21 серпня і триватиме до 22 травня. Це 120-й сезон Серії А.

У турнірі беруть участь 20 команд. За підсумками чемпіонату чотири потраплять в Лігу чемпіонів, по одній - в Лігу Європи та Лігу конференцій, а три команди покинуть вищий дивізіон.

Чемпіонський титул в цьому сезоні захищає "Інтер".

Автор: Антон Дудар