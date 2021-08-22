У 1-му турі чемпіонату Італії туринський "Ювентус" грав проти "Удінезе".
Команда, в яку перед новим сезоном повернувся тренер Массіміліано Аллегрі, драматично втратила очки.
"Ювентус" вів у рахунку, але пропустив на 83-й хвилині матчу.
Кріштіану Роналду, який залишився в запасі, через що з'явилася інформація про його можливий відхід з "Ювентуса", вийшов на поле у другому таймі. У компенсований час він забив, але VAR скасував його гол через офсайд.
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"Удінезе" - "Ювентус" - 2:2
Голи: Перейра, 51 (з пенальті), Деулофеу, 83 - Дібала, 3, Куадрадо, 23
"Удінезе": Сільвестрі, Самір (Зегелаар, 90+3), Нуйтінк, Бекао, Удогі (Ларсен, 57), Макенго (Деулофеу, 57), Уолас, Арслан (Яяло, 80), Моліна, Перейра, Пуссетто (Окака, 80)
"Ювентус": Щесни, Алекс Сандро, Бонуччі, де Лігт, Луїс да Сілва, Бернардескі (Кулусевскі, 60), Ремсі (К'єлліні, 62), Бентанкур (Локателлі, 90), Дібала, Куадрадо (К'єза, 74), Мората (Роналду, 62)
Серія А: сезон 2021-2022
- Новий чемпіонат Італії стартував 21 серпня і триватиме до 22 травня. Це 120-й сезон Серії А.
- У турнірі беруть участь 20 команд. За підсумками чемпіонату чотири потраплять в Лігу чемпіонів, по одній - в Лігу Європи та Лігу конференцій, а три команди покинуть вищий дивізіон.
- Чемпіонський титул в цьому сезоні захищає "Інтер".