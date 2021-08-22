Зірковий нападник, за інформацією авторитетного журналіста, хоче покинути туринський клуб до закриття трансферного вікна.

Зірковий нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду не потрапив до стартового складу команди на матч 1-го туру чемпіонату Італії проти "Удінезе".

Авторитетний журналіст Фабріціо Романо в Twitter повідомив, що це пов'язано з бажанням Роналду покинути "Ювентус".

Він зазначає, що залишитися в запасі на матч було проханням самого Роналду. Португалець сподівається змінити клуб до закриття трансферного вікна.

При цьому, за інформацією Романо, у "Ювентуса" на цей час немає офіційних пропозицій щодо продажу Роналду.

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Варто відзначити, що раніше головний тренер "Ювентуса" Массіміліано Аллегрі говорив, що Роналду повідомляв йому про бажання залишитися в клубі.

Кріштіану Роналду: кар'єра в "Ювентусі"

Роналду перейшов в "Ювентус" в 2018 році, підписавши чотирирічний контракт.

З туринський клубом він двічі став чемпіоном Італії, виграв два Суперкубка країни, а також Кубок Італії.

Водночас разом з Роналду "Ювентус" за три роки жодного разу не зміг дістатися до півфіналу Ліги чемпіонів - у двох останніх сезонах команда взагалі вилітала вже в 1/8 фіналу.

У минулому сезоні на рахунку Роналду 36 голів у 44 матчах за "Юве" у всіх турнірах.

Автор: Антон Дудар