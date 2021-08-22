Зірковий нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду не потрапив до стартового складу команди на матч 1-го туру чемпіонату Італії проти "Удінезе".
Авторитетний журналіст Фабріціо Романо в Twitter повідомив, що це пов'язано з бажанням Роналду покинути "Ювентус".
Він зазначає, що залишитися в запасі на матч було проханням самого Роналду. Португалець сподівається змінити клуб до закриття трансферного вікна.
При цьому, за інформацією Романо, у "Ювентуса" на цей час немає офіційних пропозицій щодо продажу Роналду.
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Варто відзначити, що раніше головний тренер "Ювентуса" Массіміліано Аллегрі говорив, що Роналду повідомляв йому про бажання залишитися в клубі.
Кріштіану Роналду: кар'єра в "Ювентусі"
- Роналду перейшов в "Ювентус" в 2018 році, підписавши чотирирічний контракт.
- З туринський клубом він двічі став чемпіоном Італії, виграв два Суперкубка країни, а також Кубок Італії.
- Водночас разом з Роналду "Ювентус" за три роки жодного разу не зміг дістатися до півфіналу Ліги чемпіонів - у двох останніх сезонах команда взагалі вилітала вже в 1/8 фіналу.
- У минулому сезоні на рахунку Роналду 36 голів у 44 матчах за "Юве" у всіх турнірах.