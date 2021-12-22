Роберт Левандовскі забив київському клубу ударом через себе.

Нападник "Баварії" Роберт Левандовскі, який нещодавно став другим у голосуванні за "Золотий м'яч", обрав свій найкращий гол у 2021 році.

Про це він сказав в інтерв'ю Bild.

Левандовскі назвав найкращим гол у ворота "Динамо" в матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, в якому "Баварія" перемогла в Києві з рахунком 2:1.

"Найкращий гол? Ймовірно, у 2021 це "бісіклета" в Києві. Цей гол все ще свіжий в пам'яті. І я зробив це з розв'язаним шнурком", - сміючись, сказав Левандовскі.

Також поляк обрав найкращий гол у кар'єрі:

"Якщо ж говорити про всю кар'єру, то, думаю, п'ятий гол проти "Вольфсбурга", коли я забив 5 голів за 9 хвилин".

Читайте такожЛевандовскі планує покинути Баварію: відомо, куди хоче перейти поляк

Роберт Левандовскі: найкращий бомбардир року