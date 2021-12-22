Нападник "Баварії" Роберт Левандовскі, який нещодавно став другим у голосуванні за "Золотий м'яч", обрав свій найкращий гол у 2021 році.
Про це він сказав в інтерв'ю Bild.
Левандовскі назвав найкращим гол у ворота "Динамо" в матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, в якому "Баварія" перемогла в Києві з рахунком 2:1.
"Найкращий гол? Ймовірно, у 2021 це "бісіклета" в Києві. Цей гол все ще свіжий в пам'яті. І я зробив це з розв'язаним шнурком", - сміючись, сказав Левандовскі.
Також поляк обрав найкращий гол у кар'єрі:
"Якщо ж говорити про всю кар'єру, то, думаю, п'ятий гол проти "Вольфсбурга", коли я забив 5 голів за 9 хвилин".
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Роберт Левандовскі: найкращий бомбардир року
- У 2021 році Левандовскі став найкращим серед гравців топ-5 ліг Європи за кількістю голів за клуб і збірну. На його рахунку 69 забитих м'ячів. Найближчого переслідувача - француза Кіліана Мбаппе - він випереджає на 18 голів.
- У Бундеслізі поляк забив 43 голи за календарний рік і побив рекорд легендарного Герда Мюллера (42 голи в 1972 році).