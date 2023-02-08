Знаменитий тренер помер у Загребі після тривалої боротьби з важкою хворобою.

Колишній головний тренер національної збірної Хорватії Мирослав Блажевич помер у віці 87 років.

Трагічну новину повідомила прес-служба Хорватського футбольного союзу (HNS). Спеціаліст пішов з життя за два дні до свого 88-річчя.

"Легендарний Мирослав "Чіро" Блажевич помер у Загребі після тривалої і важкої хвороби. Нехай улюблений Чіро з миром спочиває в хорватських землях, а ми висловлюємо найглибші співчуття найближчим від імені всієї футбольної сім'ї, яка сьогодні втратила "тренера всіх тренерів", - написала HNS.

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На новину про смерть Мирослава Блажевича також відреагували і в УЄФА.

"Великий Мирослав "Чіро" Блажевич помер у віці 87 років. Батько сучасного хорватського футболу і один з найкращих тренерів у цій грі, Блажевич зробив надзвичайно успішну кар'єру, також очолював команди Боснії і Герцеговини та Швейцарії. Його буде дуже не вистачати", - йдеться в повідомленні прес-служби організації.

Причина смерті хорватського фахівця - рак простати. Цей діагноз йому поставили ще в 2011 році. У 2012 році Блажевичу зробили операцію з видалення меланоми. Однак у вересні 2019 року ця хвороба, на жаль, знову наздогнала тренера.

Блажевич, відомий на прізвисько Чіро, увійшов в історію як тренер, який зі збірною Хорватії посів третє місце на чемпіонаті світу 1998 року з футболу і вивів у чвертьфінал Євро-1996.

За час тренерської кар'єри Блажевич очолював також національні команди Ірану, Швейцарії, Боснії і Герцеговини, молодіжну збірну Китаю, працював у клубах у Хорватії, Греції, Франції, Боснії, Китаї, Словенії, Ірані.

З загребським "Динамо" в 1982 році він взяв перше золото чемпіонату Югославії за 24 роки.

Останнім клубом, в якому працював легендарний наставник, був "Задар". Пост головного тренера цієї хорватської команди він покинув в 2015 році.

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