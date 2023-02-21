У складі "Реала" Амансіо Амаро вигравав Кубок європейських чемпіонів.

Легендарний екс-футболіст "Реала", колишній тренер і почесний президент мадридського гранда Амансіо Амаро помер у віці 83 років.

Трагічну новину повідомила прес-служба іспанського клубу.

"Амансіо запам'ятається всім уболівальникам "Реала" і любителям футболу як один з найвидатніших гравців цього виду спорту", - йдеться в повідомленні клубу.

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Амаро був гравцем "Реала" з 1962 по 1976 рік. За ці 14 сезонів зіграв 471 матч та забив 155 голів.

З мадридським клубом Амансіо завоював дев'ять титулів чемпіона Іспанії і три Кубка Іспанії. У 1966 році Амаро виграв з "вершковими" Кубок європейських чемпіонів (попередник Ліги чемпіонів), забивши перший м'яч у фіналі проти сербського "Партизана" (2:1).

У складі національної збірної Іспанії Амансіо Амаро зіграв 42 матчі і забив 11 голів, вигравши з командою чемпіонат Європи з футболу в 1964 році.

По завершенню кар'єри, Амансіо працював тренером як першої, так і другої команди "Реала".

У жовтні 2022 року Амансіо Амаро змінив Пако Хенто на посаді почесного президента "Реала".

За внесок в іспанський спорт Амаро був нагороджений "Золотою медаллю королівського ордену".

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