Після завершення кар'єри футболіста Андрій Лазарчук працював тренером воротарів.

У віці 40 років пішов з життя український футболіст Андрій Лазарчук.

Трагічну новину повідомив офіційний сайт "Кривбасу", вихованцем якого був Лазарчук.

Джерело не назвало причину смерті спортсмена.

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Андрій Лазарчук виступав за криворізький "Кривбас" у 1999-2001 роках.

У 2002 році Лазарчук перейшов в донецький "Шахтар", але грав переважно за молодіжні команди. Також він захищав кольори харківського "Геліоса" та кримського "Ігросервісу".

У складі юнацької збірної України до 19 років Лазарчук взяв участь у чемпіонаті Європи 2001 у Фінляндії. Воротар зіграв два матчі на стадії групового етапу і пропустив три м'ячі. У групі Україна посіла третє місце і не пройшла далі, пропустивши вперед Югославію і Чехію і обігнавши господарку чемпіонату Фінляндію.

Завершив кар'єру футболіста Лазарчук в 2009 році. Після цього він працював тренером воротарів у "Кривбасі", "Кристалі" та "Миколаєві".

Раніше УНІАН повідомляв, що у віці 89 років помер легенда футболу і володар рекорду за голами на одному чемпіонаті світу Жюст Фонтен.

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