Причини смерті молодого футболіста встановлюються.

Жахлива трагедія сталася в бельгійському футболі. Під час матчу помер воротар "Вінкель Спорт" Арне Еспеель. 25-річний футболіст грав за другу команду клубу в аматорській лізі.

11 лютого в ході матчу "Вінкель Спорт" і "Вестрозебек" гравці останньої команди отримали право на пенальті. Арне Еспеель відбив пенальті, але відразу після цього впав на газон. У воротаря почалися судоми, гра була негайно зупинена.

Прибулі на стадіон лікарі швидкої допомоги прямо на поле надали футболістові першу медичну допомогу, в тому числі із застосуванням дефібрилятора. Незважаючи на це, по дорозі в лікарню молодий воротар помер. Причини смерті Еспееля встановлюються.

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"Це трагедія і шок для нас. Арне все своє життя був у клубі, його дуже любили. Він був чудовим хлопцем, завжди доброзичливим і готовим допомогти. Це дійсно важкий удар. В першу чергу для його сім'ї, а також для всіх нас", - наводить слова спортивного директора клубу "Вінкель Спорт" Патріка Ротсарта видання Het Nieuwsblad.

Нагадаємо, нещодавно пішов з життя колишній футболіст збірної України і київського "Динамо" Олександр Радченко.

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