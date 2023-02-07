Помер колишній футболіст збірної України та столичного "Динамо" Олександр Радченко. Спортсмену було 46 років.

Про смерть Радченка повідомив портал FanDay.net із посиланням на екс-нападника київського "Динамо" Віктора Леоненка. Причина смерті чоловіка не називається.

У "Динамо" також відреагували на смерть футболіста.

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"На 47-му році життя зупинилося серце колишнього футболіста київського "Динамо" та збірної України Олександра Борисовича Радченка. Він був родом з Маріуполя, де і починав свою ігрову кар’єру. У 1997-му році перейшов до київського "Динамо", за яке виступав до 2002-го року на позиції захисника. [...] Футбольний клуб "Динамо" висловлює глибокі співчуття рідним та близьким Олександра Радченка. Ми щиро сумуємо разом із вами", – йдеться у заяві.

Олександр Радченко: карʼєра та досягнення

Радченко разом із "Динамо" у сезоні 1997/98 став чемпіоном України та володарем національного Кубка.У складі збірної України він провів 17 матчів із 2002 по 2005 рік.

Також футболіст представляв такі команди як маріупольський "Металург", "Закарпаття" та "Кривбас".

Гравець завершив футбольну кар’єру у 2009 році, після чого протягом тривалого часу працював дитячим тренером у ДЮФШ "Динамо" ім. В. Лобановського, виховуючи молоде покоління футболістів.

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