Жюст Фонтен помер у місті Тулуза у віці 89 років.

У середу, 1 березня, пішов з життя екс-нападник збірної Франції Жюст Фонтен.

Легендарний футболіст помер у віці 89 років у французькому місті Тулуза, повідомляє L'Equipe.

Протягом спортивної кар'єри Жюст Фонтен виступав за "Касабланку" з Марокко, а також за французькі "Ніццу" і "Реймс".

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Будучи гравцем він чотири рази ставав чемпіоном Франції (1956, 1958, 1960, 1962), двічі перемагав у Кубку країни (1954, 1958), два рази ставав володарем Суперкубка Франції (1958, 1960), а також був фіналістом Кубка європейських чемпіонів (нині Ліга чемпіонів). У 1958 і 1960 роках Фонтен ставав найкращим бомбардиром чемпіонату Франції.

У футболці збірної Франції Жюст Фонтен провів 21 матч, в яких зумів забити 30 голів. Він займає дев'яте місце в списку найкращих бомбардирів команди за всю історію.

На чемпіонаті світу 1958 року Фонтен забив 13 голів, що досі є рекордом за кількістю м'ячів на одному мундіалі.

Фонтен в групі оформив хет-трик в матчі з Парагваєм (7:3), двічі забив Югославії (2:3) і вразив ворота Шотландії (2:1). В 1/4 фіналу нападник відзначився дублем проти Північної Ірландії (4:0), в 1/2 фіналу забив Бразилії (2:5), а в матчі за третє місце з ФРН (6:3) записав на свій рахунок покер.

На тому турнірі збірна Франції завоювала бронзові медалі.

20 березня 1960 року в матчі проти "Сошо" Жюст отримав перелом ноги в двох місцях, після чого завершив кар'єру.

Після завершення кар'єри гравця Фонтен тренував ПСЖ, "Тулузу" і національну збірну Марокко. Свою футбольну діяльність він припинив у 1981 році.

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