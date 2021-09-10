Денис Барвінко виступав на позиції лівого захисника.

На 28-му році життя перестало битися серце колишнього захисника харківського "Металіста" Дениса Барвінка.

Про це повідомила Асоціація футболу Дніпропетровської області.

Причина смерті не повідомляється.

За "Металіст" Барвінко грав з 2011 по 2014 рік. Він провів 11 поєдинків за харків'ян і віддав дві гольові передачі. Тодішній головний тренер "Металісту" Мирон Маркевич бачив потенціал у юному гравцеві, який залучався до молодіжної збірної України.

Барвінко допоміг "Металісту" стати срібним призером Чемпіонату України в сезоні-2012/13.

Барвінко закінчив кар'єру дуже рано через постійні травми, які заважали розвиватися. Денис після того, як повісив бутси на цвях, став тренером аматорської команди "Енергія" в чемпіонаті Дніпропетровської області.

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Автор: Артем Будрін