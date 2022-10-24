Голи Антуана Грізманна принесли "Атлетіко" три очки в матчі з "Бетісом".

У неділю, 23 жовтня, відбувся матч 11-го туру іспанської Ла Ліги, в якому "Бетіс" приймав мадридський "Атлетіко".

Зустріч проходила на стадіоні "Беніто Вільямарін" в Севільї і завершилася перемогою гостей з рахунком 2:1.

У першій половині зустрічі команди не змогли вразити ворота один одного. У другому таймі "матрацники" вийшли вперед завдяки фантастичному голу Антуана Грізманна. Французький нападник виконав "сухий лист" - гол прямим ударом з кутового. Свого часу це було фішкою форварда "Динамо" Валерія Лобановського.

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На 71-й хвилині Грізманн забив свій другий м'яч у цій зустрічі і зміцнив перевагу мадридської команди. На 84-й хвилині господарі скоротили відставання в рахунку - гол забив Набіль Фекір.

У час, що залишився футболісти "Бетіса" не змогли врятувати зустріч. Матч закінчився перемогою мадридського клубу.

"Бетіс" - "Атлетіко" - 1:2

Голи: Фекір, 84 - Грізманн, 54, 71

"Бетіс": Сілва, Сабалі (Гарсія, 76), Песселья, Луїс Феліпе (Руїс, 20), Морено, Родрігес, Гуардадо (Фекір, 75), Луїс Енріке (Крус, 65), Карвалью, Родрі (Хоакін, 65), Іглесіас

"Атлетіко": Облак, Моліна, Савіч, Хіменес, Рейнілдо, Корреа (Фелікс, 76), Кондогбія, Вітсель, Сауль (Де Пауль, 86), Грізманн (Карраско, 76), Мората (Кунья, 59)

Попередження: Родрігес, Сілва - Моліна, Мората, Кондогбія

Огляд матчу:

Після цієї гри "Атлетіко" набрав 23 очки і піднявся на третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. "Бетіс", у якого 20 очок, залишився на п'ятій сходинці.

У наступному турі "Атлетіко" на виїзді зіграє проти "Кадіса", а "Бетіс" поміряється силами з "Реалом Сосьєдад".

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