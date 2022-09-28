Словенії вдалося зберегти прописку в дивізіоні В Ліги націй.

У вівторок, 27 вересня, в групі 4 дивізіону В Ліги націй УЄФА у заключному турі збірна Словенії зіграла внічию проти Швеції.

Цей результат дозволив словенцям зберегти за собою право зіграти в дивізіоні В в наступному розіграші турніру, а Швеція вилетіла в дивізіон С.

Врятував Словенію від поразки шедевральний гол форварда "Зальцбурга" Беньяміна Шешко, якому вдався удар в стилі легендарного нідерландського футболіста Марко ван Бастена.

Відео дня

Швеція - Словенія - 1:1

Голи: Форсберг, 42 - Шешко, 28

Відео голу Шешко:

Огляд матчу:

В іншому матчі цієї групи Сербія на виїзді обіграла збірну Норвегії з рахунком 2:0.

Ця перемога дозволила сербам набрати 13 очок і посісти перше місце в групі 4. Таким чином, Сербія вийшла в дивізіон А Ліги націй. Норвегія з 10 балами фінішувала другою. У Словенії - 6 очок, у Швеції - 4.

Варто відзначити, що під час літнього трансферного вікна "РБ Лейпциг" викупив у "Зальцбурга" Беньяміна Шешко за 20 мільйонів євро, залишивши гравця на сезон в Австрії. Вже в наступному сезоні словенський форвард відправиться підкорювати німецьку Бундеслігу.

Нагадаємо, національна збірна України в заключному турі групового турніру Ліги націй не змогла обіграти Шотландію (0:0) і посіла друге місце в групі 1 дивізіону В з 11 очками. Шотландія з 13 балами фінішувала першою і вийшла в елітний дивізіон турніру.

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