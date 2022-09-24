Салай Адам забив шедевральний гол п'ятою у ворота збірної Німеччини.

23 вересня пройшли матчі Ліги націй УЄФА-2022/23 в групі 3 Дивізіону А.

Збірна Італії на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані перемогла англійську команду. 22-річний нападник Джакомо Распадорі забив переможний м'яч на 68-й хвилині.

Італія - ​​Англія - 1:0

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Гол: Распадорі, 68

Італія: Доннарумма, Толой, Бонуччі, Ачербі, Ді Лоренцо, Дімарко (Фраттесі, 89), Жоржіньо (Емерсон, 89), Крістанте, Барелла (Побега, 63), Скамакка (Гнонто, 63), Распадорі (Габб'ядіні, 81)

Англія: Поуп, Джеймс, Вокер (Шоу, 72), Даєр, Магуайр, Сака (Гріліш, 71), Райс, Беллінгем, Фоден, Стерлінг, Кейн

У іншому матчі групи 3 Дивізіону А збірна Угорщини на виїзді мінімально здолала Німеччину - 0:1. Салай Адам забив шедевральний гол п'ятою.

Німеччина - Угорщина - 0:1

Гол: Салай, 17

Німеччина: тер Штеген, Хофманн, Зюле, Рюдігер, Раум, Кімміх, Гюндоган (Мусіала, 69), Гнабрі (Керер, 46), Мюллер (Нмеча, 85), Сане, Вернер (Хаверц, 69)

Угорщина: Гулачі, Фіола, Ланг, Орбан, Шалаї, Керкез, Шафер, А. Надь (Стайлз, 78), Газдаг, Собослаї (Него, 85), Салай Адам (Мартін, 67)

Збірна Угорщини несподівано очолює квартет, де їй прогнозували останнє місце. Збірна Англії достроково посіла 4-у позицію і опустилася в Дивізіон В.

Положення команд перед останнім туром: Угорщина - 10 очок, Італія - 8, Німеччина - 6, Англія - 2.

26 вересня Угорщина прийме вдома Італію, а Німеччина поїде в гості до Англії. Це будуть завершальні поєдинки у цій групі.

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