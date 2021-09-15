У Шахтарі пояснили, чому вони оселились в готелі "Росія" перед матчем Ліги чемпіонів

Представник донецького клубу сказав, що у них "не було вибору".

Директор департаменту стратегічного розвитку і комунікацій "Шахтаря" Юрій Свиридов пояснив, чому в Тирасполі донецький клуб поселився в готелі з назвою "Росія". Про це повідомляє "Трибуна". "Це був вибір без вибору. На весь Тирасполь є тільки один готель - "Росія", здатний за кількістю номерів та інфраструктурою прийняти делегацію футбольного клубу на матч Ліги чемпіонів. Навіть команді академії "Шахтаря", яка грала в Юнацькій лізі УЄФА, через брак готелів в місті довелося жити на базі "Шерифа", - повідомив Свиридов. Шериф - Шахтар: перед матчем Поєдинок "Шериф" - "Шахтар" пройде 15 вересня. Він розпочнеться о 19.45.

Щоб потрапити в груповий етап ЛЧ, "Шахтар" подолав два раунди кваліфікації. "Гірники" пройшли бельгійський "Генк" і французький "Монако".

"Шериф" у кваліфікації вибив з боротьби албанську "Теуту", вірменський "Алашкерт", сербську "Црвену Звезду" і хорватське "Динамо". Команда Юрія Вернидуба стала першим молдавським клубом, який зіграє в груповому етапі ЛЧ.

Молдавський клуб на цю мить не програє в 12 матчах у всіх турнірах. Перед зустріччю з "Шахтарем" "Шериф" з рахунком 2:0 обіграв "Петрокуб" в чемпіонаті Молдови.

"Шахтар" не програє в семи матчах поспіль. "Гірники" на вихідних обіграли "Дніпро-1" в УПЛ з рахунком 2:0.

Розсудить зустріч молдавського та українського клубів рефері з Туреччини. Автор: Артем Будрін

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