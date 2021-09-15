Про це розповів тренер молдавського "Шерифа" Юрій Вернидуб.

Донецький "Шахтар" 14 вересня прилетів до Тирасполя на матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Шерифа".

Головний тренер "Шерифа" Юрій Вернидуб на передматчевій прес-конференції повідомив, що "гірники" в Придністров'ї оселилися в готелі під назвою "Росія".

"Наскільки я знаю, вони сьогодні прилітають (прес-конференція відбулася 14 вересня, - Прим.), будуть жити в готелі "Росія", - сказав Вернидуб, коментуючи те, що "Шахтар" відмовився від тренування в Тирасполі за день до гри.

Відзначимо, що "Шахтар" не повідомляв, в якому саме готелі оселилася команда.

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Шериф - Шахтар: перед матчем

Матч "Шериф" - "Шахтар" пройде 15 вересня. Він розпочнеться о 19.45.

Щоб потрапити в груповий етап ЛЧ, "Шахтар" подолав два раунди кваліфікації. "Гірники" пройшли бельгійський "Генк" і французький "Монако".

"Шериф" у кваліфікації вибив з боротьби албанську "Теуту", вірменський "Алашкерт", сербську "Црвену Звезду" і хорватське "Динамо". Команда Юрія Вернидуба стала першим молдавським клубом, який зіграє в груповому етапі ЛЧ.

Молдавський клуб на даний момент не програє в 12 матчах у всіх турнірах. Перед зустріччю з "Шахтарем" "Шериф" з рахунком 2:0 обіграв "Петрокуб" в чемпіонаті Молдови.

"Шахтар" не програє в семи матчах поспіль. "Гірники" на вихідних обіграли "Дніпро-1" в УПЛ з рахунком 2:0.

Розсудить зустріч молдавського та українського клубів рефері з Туреччини.

Автор: Антон Дудар