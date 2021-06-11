Зокрема, громадяни України при в'їзді до Румунії повинні продемонструвати квитки на матчі "жовто-синіх" у Бухаресті.

Посольство роз'яснило умови в'їзду українських футбольних вболівальників до Румунії з метою перегляду матчів збірної України на "Національному стадіоні" Бухареста в рамках футбольного турніру Євро-2020.

Про це йдеться в оновленій інформації посольства України у Бухаресті щодо порядку в’їзду в Румунію в рамках Євро-2020.

Зокрема, Міністерство закордонних справ Румунії та Генеральний інспекторат прикордонної поліції Румунії надали додаткові роз’яснення щодо актуального порядку в’їзду на територію Румунії іноземних громадян з країн, які не є членами Європейського Союзу, в контексті проведення футбольних матчів Євро-2020, що проходитимуть у Бухаресті.

Зазначається, що, відповідно до рішення уряду Румунії від 27 травня, починаючи з 1 червня, дозвіл на в'їзд на територію Румунії громадян третіх держав більше не обумовлений обмеженнями, встановленими раніше для запобігання поширенню COVID-19.

У контексті зняття тимчасових обмежень на несуттєві поїздки до Румунії, в’їзд до країни громадян третіх держав здійснюватиметься з дотриманням умов, передбачених ст. 6 абзацу 1 Регламенту ЄС 2016/399 Європейського парламенту та Ради ЄС від 9 березня 2016 року про Кодекс ЄС щодо режиму перетину кордонів особами (Шенгенський Кодекс про кордони).

"Відповідно до положень Регламенту ЄС 1806/2018, що встановлює перелік третіх країн, громадяни яких повинні мати візи для перетину зовнішніх кордонів, та переліку третіх країн, громадяни яких звільняються від цього зобов’язання з внесеними змінами та доповненнями, громадяни України, які мають біометричні паспорти, звільняються від вимоги мати короткострокову візу для поїздок до країн-членів ЄС і, відповідно, до Румунії, на термін, що не перевищує 90 днів, протягом будь-якого періоду 180 днів, що передбачає врахування кожного дня перебування протягом останнього періоду 180 днів", - йдеться у повідомленні.

"Іноземним громадянам, які прибули до Румунії для участі у футбольних матчах у рамках фінального турніру чемпіонату Європи з футболу Євро-2020 та довели зазначене, надавши квитки роздруковані або в електронній формі, застосовуються положення пункту 1, в значенні того, що винятки з карантинного заходу застосовуються відповідно до класифікації країн/територій, з яких вони прибули, відповідно до рівня епідеміологічного ризику та з огляду на те, що Україна включена до зеленої зони у переліку країн/територій відповідно до кумулятивного рівня захворюваності, затвердженого рішенням Національного комітету з надзвичайних ситуацій № 37 від 04.06.2021 р", - повідомляється у рішенні.

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Також зазначено:

"Громадяни України, які прибувають до Румунії з метою участі у футбольних матчах у рамках фінального турніру чемпіонату Європи з футболу Євро-2020 та доводять це, представляючи квитки у роздрукованому форматі або в електронному вигляді, звільняються від перебування на карантині протягом 14 днів".

Разом з тим, розгляд кожного випадку та прийняття відповідного рішення здійснюється румунською стороною в момент перебування у пункті перетину державного кордону Румунії на основі наданих документів.

Посольством України в Румунії продовжується робота із компетентними органами Румунії для забезпечення відповідних умов в’їзду та перебування на території Румунії громадянами України в умовах обмежень, запроваджених з метою запобігання поширенню COVID-19, зокрема, в контексті проведення футбольних матчів Євро-2020, що проходитимуть у Бухаресті.

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Автор: Віталій Саєнко