Підтримав свого колишнього підопічного.

Колишній тренер "Шахтаря" та поточний наставник англійського "Брайтона" Роберто Де Дзербі схвально відгукнувся про півзахисника "Челсі" та національної збірної України Михайла Мудрика.

"Мудрик – топ-гравець. Думаю, для нього складно стартувати в іншій країні, іншій команді", - передає слова італійця TalkSport.

Однак Де Дзербі наголосив, що потрібно зважити на поточну ситуацію аристократів. Наразі "Челсі" іде на 11 місці в турнірній таблиці Англійської Прем’єр-ліга. Окрім цього лондонці вилетіли з кубкових англійських турнірів та поступилися у першому матчі чвертьфіналу ЛЧ проти "Реала".

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"Кожен знає, в якій ситуації цього року перебуває "Челсі". Це дуже важко для всіх, особливо для молодого гравця, для молодого хлопця", - відзначив спеціаліст.

Італієць також висловився і про можливе майбутнє українського гравця.

"Думаю, у нього є все, щоб стати зіркою АПЛ", - додав Роберто.

Відзначимо, що Мудрик і Де Дзербі разом працювали у "Шахтарі". Під керівництвом італійського тренера Михайло провів 19 матчів, відзначившись двома голами і дев’ятьма асистами.

Невдовзі вони зможуть вперше перетнутися в рамках АПЛ. Уже наступної суботи "Челсі" та "Брайтон" зустрінуться у 31-му турі англійської першості.

Після свого трансферу у січні цього року Мудрик провів у складі аристократів 10 матчів, відзначившись одним асистом. Нагадаємо, що "Шахтар" гарантовано отримає за українського вінгера 70 мільйонів євро. Ще 30 млн євро донеччани можуть заробити у вигляді бонусів.

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