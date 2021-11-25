Зінедіна Зідана хочуть бачити в Парижі.

Французький "Парі Сен-Жермен" працює над запрошенням екс-тренера мадридського "Реала" Зінедіна Зідана.

Про це повідомляє Le Parisien.

За інформацією джерела, паризький клуб веде переговори з Зіданом. Днями француз поспілкувався зі спортивним директором Леонардо і генеральним менеджером Жаном-Клодом Бланом. Зустріч пройшла в одному з паризьких готелів.

У ПСЖ хочуть, щоб Зідан змінив на посаді головного тренера команди Маурісіо Почеттіно, який може піти в "Манчестер Юнайтед".

Зідан не хоче переривати свою творчу відпустку посеред сезону, але влітку буде готовий очолити команду.

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У ПСЖ вважають, що його методи роботи ідеально підійдуть для зіркового складу команди.

Раніше стало відомо, що Зідан відмовився очолити "Манчестер Юнайтед" з двох причин: через незнання англійської, а також небажання дружини переїжджати до Англії.

Зінедін Зідан: кар'єра в "Реалі"

48-річний фахівець очолював "Реал" двічі. У перший раз з 2016 по 2018 рік "Зізу" тричі поспіль переміг у Лізі чемпіонів, а також взяв Ла Лігу в сезоні 2016/17.

В кінці сезону 2017/18 Зідан покинув "Реал", але після невдач його спадкоємців Хулена Лопетегі і Сантьяго Соларі, Перес і Зідан знову домовилися про співпрацю. Зінедін вдруге повернувся в березні 2019 року.

Під час другої каденції француз привів команду до чемпіонства в Іспанії в сезоні 2019/20, а також до півфіналу Ліги чемпіонів у сезоні 2020/21.

Наприкінці травня 2021 року Зідан залишив мадридський клуб.

Автор: Антон Дудар