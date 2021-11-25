Колишній гравець "Ліверпуля" заявив, що паризький клуб ніколи не виграє Лігу чемпіонів.

У середу, 24 листопада, в рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів французький ПСЖ в гостях програв "Манчестер Сіті" з рахунком 1:2.

Легендарний екс-захисник "Ліверпуля" Джеймі Каррагер жорстко розкритикував головних зірок ПСЖ - Кіліана Мбаппе, Неймара і Ліонеля Мессі після цієї гри і заявив, що паризький клуб ніколи не зможе виграти Лігу чемпіонів.

"Візьмемо, наприклад, чотири команди, одна з яких, як на мене, виграє Лігу чемпіонів - "Ман Сіті", "Ліверпуль", "Челсі" або "Баварія", - у них немає пасажирів.

У ПСЖ три пасажири [Мессі-Мбаппе-Неймар]. У них немає жодних шансів виграти Лігу чемпіонів, взагалі жодних шансів.

Читайте такожЛіга чемпіонів: хто вже вийшов до плей-офУ випадку з Мбаппе я засмучуюся ще сильніше. Можу зрозуміти Мессі певною мірою, йому 34 роки, він повинен берегти себе на певні моменти.

Але Мбаппе 22 роки, він повинен повертатися назад, допомагаючи одноклубникам проти топового "Ман Сіті". Ходити по полю - не для мене. Я просто не можу змиритися. Мені все одно, наскільки вони хороші, вони не працюють на команду. Часи перевезення пасажирів давно минули.

Я це говорив і про Роналду, але, принаймні, він забиває голи. Роналду - пасажир без м'яча, його голи компенсують це. Якщо ви не забиваєте, то ви пасажири, і при такому рівні футболу у вас не буде шансів", - наводить цитату Каррагера видання Metro.

Груповий етап Ліги чемпіонів стартував 14 вересня і триватиме до 8 грудня. Команди традиційно зіграють один проти одного вдома і на виїзді.

Графік матчів групового раунду: 1 тур - 14/15 вересня, 2 тур - 28/29 вересня, 3 тур - 19/20 жовтня, 4 тур - 2/3 листопада, 5 тур - 23/24 листопада, 6 тур - 7/8 грудня.

У плей-офф турніру вийдуть по дві кращі команди з кожної групи.

Матчі плей-офф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.

Автор: Володимир Медяник