Найрезультативнішим вийшов матч у Брюгге.

24 листопада відбулося ще вісім матчів 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів 2021-2022.

Всього в цей вечір було забито 23 голи. Майже в кожному з матчів, за винятком протистояння "Атлетіко" і "Мілана", вболівальники побачили як мінімум по два м'ячі, а найрезультативнішим став поєдинок між "Брюгге" і "РБ Лейпциг" - 0:5.

Що стосується індивідуальних досягнень, то відразу п'ять гравців відзначилися дублями: Себастьєн Халлер з Аякса, Едін Джеко з "Інтера", Еміль Форсберг і Крістофер Нкунку з "РБ Лейпциг" і Педру Гонсалвеш зі "Спортінга".

Медіасервіс MEGOGO представив відео всіх голів дня.

Груповий етап Ліги чемпіонів стартував 14 вересня і триватиме до 8 грудня. Команди традиційно зіграють один проти одного вдома і на виїзді.

Графік матчів групового раунду: 1 тур - 14/15 вересня, 2 тур - 28/29 вересня, 3 тур - 19/20 жовтня, 4 тур - 2/3 листопада, 5 тур - 23/24 листопада, 6 тур - 7/8 грудня.

У плей-офф турніру вийдуть по дві кращі команди з кожної групи.

Матчі плей-офф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.

Автор: Володимир Медяник