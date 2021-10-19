Джанні Інфантіно заявив, що світу потрібно більше змагань високого рівня.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно висловився про ідею проведення чемпіонату світу кожні два роки.

Інфантіно цитує ESPN.

Президент ФІФА назвав основну причину, через яку в УЄФА задумалися про такий варіант:

"Плюси варіанту з проведенням ЧС кожні два роки представляються мені очевидними. Більше змагань найвищого рівня, більше шансів дати світові надію і розвагу. Коли було прийнято рішення проводити ЧС кожні 4 роки, було всього 40 команд. Тепер їх 211".

"Йдуть розмови про проведення ЧС в п'яти країнах за раз, і якщо ми припускаємо, що раз на рік буде або чоловічий, або жіночий чемпіонат, то за 20 років організаторами змагання зможуть побувати 100 країн", - додав Інфантіно.

Президент ФІФА заявив, що на цю мить йде обговорення питання:

"Ми аналізуємо можливість проведення ЧС кожні два роки, оцінюємо, чи позначиться це позитивно на футболі. У нас є пропозиції, за якими ми проводимо внутрішні консультації. Хтось за, а хтось проти".

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ФІФА хоче проводити ЧС кожні два роки: що відомо

Вперше про ідею ФІФА проводити чемпіонат світу кожні два роки стало відомо на початку вересня. Щоб вмістити турнір в календар, у ФІФА пропонують зменшити кількість відбіркових матчів, а також кількість пауз на матчі збірних.

"Вірю в те, що потрібно більше престижних турнірів, будь то чемпіонат світу або щось ще. Це чарівний турнір, і саме тому, можливо, його потрібно проводити частіше. Супербоул проводиться щороку, "Вімблдон" або Ліга чемпіонів проходять щороку, і всі залишаються в передчутті та чекають з нетерпінням", - заявив раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Президент УЄФА Александер Чеферін відразу заявив, що це буде "смерті подібно" і що європейські збірні можуть бойкотувати турнір.

Проти проведення турніру виступила низка відомих особистостей зі світу футболу: Карло Анчелотті, Паоло Мальдіні та інші.

Керівник іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас заявив, що ліги не допустять проведення турніру кожні два роки. Також проти виступила французька Ліга 1. Асоціації північних країн Європи зробили спільну заяву, "рішуче" виступивши проти даної ідеї.

Автор: Антон Дудар