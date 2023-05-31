"Омонія" відмовилася підписати контракт з Артемом Бесєдіним.

Український нападник Артем Бесєдін, який грав на правах оренди за "Омонію", повернеться в київське "Динамо".

Як повідомляє 24sports.com.cy, кіпрський клуб відмовився підписувати повноцінний контракт з досвідченим футболістом. Термін оренди Бесєдіна закінчується після завершення цього сезону.

Зазначається, що причиною відмови "Омонії" підписати контракт з українським футболістом стала його травма. Артем Бєсєдін отримав важку травму хрестоподібної зв'язки коліна, через яку пропустив фінал Кубка Кіпру, який відбувся 24 травня. Відновлення форварда займе кілька місяців.

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Нагадаємо, Бєсєдін перебрався в "Омонію" в кінці січня цього року. Українець зіграв за кіпрський клуб 15 матчів, зумівши забити тільки один гол.

За підсумками сезону в чемпіонаті Кіпру "Омонія" провалилася, зайнявши тільки шосте місце в турнірній таблиці. Однак, варто відзначити, що клуб з Нікосії виграв Кубок Кіпру, перемігши у фіналі АЕЛ.

Додамо, що у складі "Динамо" Артем Бєсєдін грає з 2013 року. На його рахунку 143 матчі, 35 голів і 13 гольових передач.

Також на рахунку форварда 19 матчів і два голи у складі національної збірної України.

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