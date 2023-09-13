Сергій Різник загинув у віці 34 років в результаті мінно-вибухової травми.

Сергій Різник, рідний брат голкіпера "Шахтаря" Дмитра Різника, загинув на війні проти російських загарбників.

Трагічну новину повідомив 24-річний гравець донецького клубу у своєму Instagram.

"Рідненький, для тебе війна скінчилася. Мені боляче і страшно усвідомлювати, що ти пішов, але пішов героєм. Ти мене виростив! Завжди був моєю опорою! Завжди був поруч, коли було добре і погано! І будеш поруч тепер назавжди! Люблю тебе, спи спокійно! Слава Україні! Героям Слава", - написав Дмитро Різник.

Відео дня

Як повідомляє "Суспільне", Сергій Різник проживав у Полтаві. Воїн загинув 7 вересня в результаті мінно-вибухової травми, отриманої поблизу села Новоєгорівка (Луганська область). Сергій був 1989 року народження. Він мав звання молодшого сержанта.

Донецький "Шахтар" висловив свої співчуття Дмитру Різнику і його родині з приводу смерті старшого брата.

"Захищаючи Україну у війні Росії проти нашої країни і отримавши на фронті поранення в результаті мінно-вибухової травми, загинув Сергій Різник, брат воротаря "Шахтаря" Дмитра Різника. Йому було 34 роки. Вічна пам'ять і повага Сергію Різнику. Героям слава", - йдеться в повідомленні прес-служби "Шахтаря".

Раніше УНІАН повідомляв, що на війні проти Росії загинув брат футболіста київського "Динамо" і збірної України Олександра Тимчика - Юрій Дятлюк.

Вас також можуть зацікавити новини: